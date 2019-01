《亞果》CIA偽裝大師享壽78歲　班艾佛列克：他是真正的英雄

▲曼德茲與艾佛列克(圖/翻攝自YouTube/Jake Hamilton)

國際中心/綜合報導

奧斯卡獲獎電影《亞果出任務》改編自1979年伊朗人質危機中的真實事件,其真實人物曼德茲(Tony Mendez)在19日逝世,享壽78歲。曼德茲被稱為美國中情局「偽裝大師」,擅長偽裝、偽造與救援,最著名的任務是1979年至1981年間,透過假扮電影製片,將6名美國外交官從伊朗帶到加拿大蘇黎世。

根據CNN報導,曼德茲的文學經理佛萊徹(Christy Fletcher)表示,他在10年前被診斷出罹患帕金森氏症,「他是一個才華洋溢的人,一位擁有天賦的藝術家與一位真正的美國英雄,我會非常想念他。」享壽78歲的曼德茲將埋葬於內華達州的土地中,也就是他的家鄉。

佛萊徹也透露,曼德茲生前將想傳達的故事編寫成書,他與妻子喬娜(Jonna Mendez)才剛將幾本新的著作交給出版商。《莫斯科規則:讓美國贏得冷戰的CIA秘密策略》(暫譯,The Secret CIA Tactics that Helped America Win the Cold War)預定在5月21日於美發行。

Tony Mendez was a true American hero. He was a man of extraordinary grace, decency, humility and kindness. He never sought the spotlight for his actions, he merely sought to serve his country. I’m so proud to have worked for him and to have told one of his stories. #RIPTonyMendez