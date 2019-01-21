《亞果》CIA偽裝大師享壽78歲　班艾佛列克：他是真正的英雄

▲曼德茲與艾佛列克（圖／翻攝自YouTube／Jake Hamilton）

國際中心／綜合報導

奧斯卡獲獎電影《亞果出任務》改編自1979年伊朗人質危機中的真實事件，其真實人物曼德茲（Tony Mendez）在19日逝世，享壽78歲。曼德茲被稱為美國中情局「偽裝大師」，擅長偽裝、偽造與救援，最著名的任務是1979年至1981年間，透過假扮電影製片，將6名美國外交官從伊朗帶到加拿大蘇黎世。

根據CNN報導，曼德茲的文學經理佛萊徹（Christy Fletcher）表示，他在10年前被診斷出罹患帕金森氏症，「他是一個才華洋溢的人，一位擁有天賦的藝術家與一位真正的美國英雄，我會非常想念他。」享壽78歲的曼德茲將埋葬於內華達州的土地中，也就是他的家鄉。

佛萊徹也透露，曼德茲生前將想傳達的故事編寫成書，他與妻子喬娜（Jonna Mendez）才剛將幾本新的著作交給出版商。《莫斯科規則：讓美國贏得冷戰的CIA秘密策略》（暫譯，The Secret CIA Tactics that Helped America Win the Cold War）預定在5月21日於美發行。

Tony Mendez was a true American hero. He was a man of extraordinary grace, decency, humility and kindness. He never sought the spotlight for his actions, he merely sought to serve his country. I’m so proud to have worked for him and to have told one of his stories. #RIPTonyMendez — Ben Affleck (@BenAffleck) 2019年1月20日

班艾佛列克19日在推特上致敬，稱曼德茲為真正的美國英雄，「從未因為他所做的事而尋求關注，只為服務他的國家。我很榮幸曾與他共事，並講述了他其中一個故事。」

電影《亞果出任務》（Argo）以1979年伊朗人質危機為故事藍本，故事描述一名CIA探員為將6名美國公民從動亂的伊朗走私離境，而以拍攝科幻電影作為掩飾。這齣電影由艾佛列克自導自演，取得了三項奧斯卡獎，其中包括最佳影片。

曼德茲出身於1940年，從科羅拉多大學畢業後在航空公司擔任插畫及工具設計師，因為一個盲人廣告而讓他被CIA僱用。在超過25年的職業生涯中，曼德茲時常與好萊塢化妝師和魔術師合作，使得偽裝與偽造的身分更加完美，也曾在以亞洲為主的多個國家任職。

2012年曼德茲向CNN透露，他曾在1979年作為一個團隊的領導，專門為CIA探員假造身份，並將人們偷偷帶出國外城市，「我有專門從事滲透與潛入的人員，我們在全球做好準備工作，處理如在午夜敲門說，『我想要投敵』的情況。」

▲6位美國公民成功逃脫伊朗，家屬接機時，以布條表示對加拿大的感謝。（圖／wikipedia公共領域）

1979年11月伊朗武裝分子佔領美國德黑蘭大使館，逮捕66人，但有6人成功逃脫，還與加拿大外交官一同避難。曼德茲主導一部名為《亞果》（Argo）的科幻電影的製作作為掩飾，並預定在德黑蘭拍攝，團隊在1980年1月份以勘景為幌子飛往德黑蘭。

這項行動之後被稱為「加拿大雀躍」（Canadian Caper），加拿大和美國共同製定一個戰略，讓6名美國公民使用加拿大護照逃離德黑蘭，CIA假造一個電影攝製組，以6名加拿大人、一名愛爾蘭人以及一名拉丁美洲人組成（曼德茲為拉丁裔美國人），聲稱他們正在為科幻電影《亞果》尋找拍攝地點。1980年1月27日上午，8人順利通過德黑蘭伊瑪目何梅尼機場的護照檢查，登上瑞士航空飛往蘇黎世，成功逃離伊朗。

「我們總說沒有像輪子一樣可愛的東西（降落時輪子最先觸地），在（成功起飛）這種情況下，我們仍會在伊朗領空待上一段時間，於是每個人都屏息以待，直到真正離開伊朗。我們才開始慶祝！」曼德茲告訴CNN。

▼1980年3月曼德茲與當時的總統吉米卡特（Jimmy Carter）會面。（圖／wikipedia公共領域）