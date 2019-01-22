超心疼！父母搶劫遭警上銬　2歲女童爬下車高舉雙手「投降」

▲女童舉起雙手向警方投降。（圖／翻攝自Facebook／City of Tallahassee Police Department）



國際中心／綜合報導

美國佛州塔拉赫西市（Tallahassee）警方17接獲民眾報案，表示在當地購物中心Bealls發生搶劫案，搶匪仍在停車場，且疑似持有槍械，警方不敢大意，立刻出動警車包圍，兩名嫌犯遭上銬後，居然有一名小女童從車內爬出來，光著腳、舉起雙手搖搖晃晃的走向警方。拍下這個過程的目擊者說，這時候警方居然還拿槍對著小孩，隨後警方也立刻釋出影片澄清。

▼目擊者拍攝的影片

當時2名嫌犯，34歲的布姆（Chad Bom）與38歲的麥克馬倫（James McMullen）在車外遭警方上銬，沒想到原本在車內的2歲小女孩竟跑下車，模仿他的父母舉起雙手走向警察，根據目擊者的影片，警方此時依舊將槍指著小女孩的方向，引起大眾質疑。拉赫西警局隨即在臉書公布一段從警察身上攝影機拍攝的畫面，警方當時並未將槍口對準女孩，反而非常冷靜地安撫她並說「沒關係，親愛的，你不用把手舉起來」，接著卸下母親的手銬讓她抱起女童。

▼警方釋出的影片



拉赫西警局局長德萊昂（Michael DeLeo）表示，他對於員警的反應相當自豪，而此次事件也反映出，警察隨身攜帶攝影機，獲得所有事實真相的重要性。