鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好

▲遭控鯛魚違規用藥，雲林養殖戶許姓漁民大度表示不提告。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」鬧出大烏龍，誤檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，事後調查竟是一名已離職女研究員人為錯誤導致數據被放大10倍，該名陳姓女研究員深夜也赴警局說明，高雄市長陳其邁今(5日)也為此道歉，表示將追究相關人員責任。而遭指用藥的雲林養殖戶許姓漁民終獲清白，也大度表示不會提告追究，只要公務員人員以後注意就好。

高雄市衛生局於10月27、28日展開此次抽驗前置作業，並在10月29日至11月4日進行40項產品、共48項禁藥的檢驗程序，期間全由已離職的29歲陳姓女研究助理負責操作與判讀。她具備衛生局受訓資格，曾取得實驗室品管認證授權，任職一年半後於11月4日離職。據悉，「全聯台灣鯛魚排」首次檢驗數值為0.03ppm，後續依流程進行複驗，11月26日由職代檢測後計算出0.028ppm，衛生局並於27日對外發布新聞稿，同時赴全聯追查，要求將已鋪貨的鯛魚排全數緊急下架。

高雄市衛生局進一步追查，發現該批鯛魚排均來自雲林一家合作社供貨，且該合作社又與許姓漁民合作，所有鯛魚均由許姓漁民養殖。對於衛生局第一時間指控違規用藥，許姓漁民深感委屈、不解，強調自己養魚3、40年，每次出貨前合作社也都會抓魚去檢查，確認合格後才會將整池的魚撈起並出貨，不可能在出貨後還驗出違規用藥，頻頻喊冤直呼「知道這種藥不能用，也根本不會用，就已經在賠錢了，還發生這樣的事真的很困擾。」

如今案情大逆轉，竟是高雄市衛生局陳姓女研究助理出包，終於還許姓漁民清白。今許姓漁民表示，這段時間很痛苦，睡也睡不好，記者每天都打電話來，而且魚池也被縣府管制，原本池內有5萬多尾鯛魚，現在只剩下2、3萬尾，部分的池也都清空，對於這樣的烏龍感到相當憤慨，「這個失誤很大，我的魚都沒人買了，現在在市場上完全沒銷掉，損失慘重。」

但對於後續，許姓漁民則表示不會提告，只希望市府、公務人員之後在檢驗數據時可以多加注意、小心一些。現場媒體聽聞當場直呼「阿伯(許姓漁民)你度量這麼大喔？」許則無奈回應，「不然要怎麼辦？」

▼高雄市衛生局長黃志中、副局長潘炤穎鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）