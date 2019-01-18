與姊通話中...手機摔在地　以國女交換生墨爾本街頭遇害

▲來自以色列的馬薩爾生前曾到中國留學，同時精通英語與中文。（圖／翻攝自Twitter／@FullStopFdn）

國際中心／綜合報導

澳大利亞墨爾本15日發生一起隨機殺人事件，來自以色列的21歲女學生馬薩維（Aiia Maasarwe）的屍體在該市北部的拉籌伯大學周邊被發現，當時她剛看完一場喜劇表演，搭電車回家，路途中一邊與姊姊通電話。馬薩維的姊姊告訴警方，在通話過程中「聽到手機掉落在地的聲音，以及其他不明的聲音」。

根據澳洲廣播公司報導，馬薩維的屍體於17日早上在購物中心附近被發現，目前正由法醫進行檢驗，犯罪現場附近也找到印有1986的黑色帽子與灰色T恤，警方也透過監視器畫面尋找線索。警官Andrew Stamper表示，「社區中有人知道些什麼，某個人在週二晚間或是週三凌晨回家，也許身上有血跡、遺失衣物。肯定有人知道他是誰。」希望居民能夠提供線索。

▲受害女學生案發前最後身影。（圖／翻攝自Twitter／@3AW693）

馬薩爾是中文與英語系的學生，也曾經到上海交換。叔叔Abed Katane告訴以色列媒體國土報，她參加了拉籌伯大學的交換學生專案，「她是個優秀的學生，充滿活力。她根本不是身處一個非常危險的國家，我們仍然收到這樣一個令人痛苦的消息。」

馬薩爾的叔叔也表達了不滿，「我們對當局感到非常失望，他們帶來了屍體，我無法相信。」受害者的家屬認為警方做的不夠多，凶案隨時可能再度發生，「凶手有可能再次殺人，警方要摸摸良心，如果這個人、或是這群人再度犯案，他們得想想自己能不能阻止。」

加害人目前仍然在逃，警方的搜查行動也逐漸升級，為馬薩爾計畫的守夜活動在17日晚上舉行，人群聚集在墨爾本國會大廈的台階上，紀念英年早逝的女孩，並為女性無法安全的在夜路中行走而抗議。

▼哀悼者在墨爾本國會大廈外為馬薩爾守夜，並抗議近來層出不窮的女性暴力事件。（圖／翻攝自Twitter／@FullStopFdn）