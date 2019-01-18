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同志警察40年前猥褻未成年　歐洲法院判奧地利應還25%退休金

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 ▲▼奧地利警察。（圖／Wikipedia公共領域／ @Polizeiübung Holding Graz Linien）

▲ 奧地利警察。（圖／Wikipedia公共領域／ @Graz Linien）

國際中心／綜合報導

歐洲法院（European Court of Justice）17日裁定，奧地利必須賠償一名在1976年被判猥褻未成年人而遭到解雇，並因此失去25%養老金的前任警察，當年他與兩名年齡分別為14歲與15歲的男孩發生了違法行為，當時的同性戀合法年齡為18歲。

根據BBC報導，這名男子被以EB代稱，當時遭到判刑入獄3個月，但歐洲法院並未推翻這項刑罰，僅追溯至2003年12月，返還他所遺失的養老金，當時奧地利開始實施歐盟反歧視政策。盧森堡的法官表示，在法令下達後繼續扣除他25%的退休金並不合理。

現年77歲的EB於1976年被判處3個月的監禁，其中包括每月1天的禁食處罰。在遭到解雇前，他曾在警察局工作了13年之久。

EB的律師格勞普納（Helmut Graupner）高興的說，「在法庭上周旋10年後，法官們終於讓這種歧視畫下句點，真是太好了！」根據奧地利LGBT人權組織的說法，1976年的維也納警察公開蔑視同性戀，警方的紀律小組的紀錄中，提到安全部門難以接受EB「異常傾向」（deviant tendencies）。

案件聚焦於EB被持續扣除的25%退休金，而非當年被判的猥褻罪名，如果根據已在2002年被廢除的舊法執行，明顯具有歧視性。根據舊法，男同性戀者的合法年齡為18歲，女同性戀與異性戀者的合法年齡則為14歲。

依照歐盟在2002年頒布的反歧視政策，奧地利將所有性向的合法年齡都調到14歲，但性工作者仍須年滿18歲。同時，該國政府也改變了針對公務員的紀律守則，格勞普納補充，「私生活中的性行為，並不能成為紀律制裁的理由。」

奧地利憲法法庭在2017年12月4日公布的一項裁決指出，阻止同性伴侶結婚的法律無效，如果政府未盡速修改法律，2018年底將解除同性婚姻的限制，意即自2019年1月1日起，同性將能夠合法結婚。

▼奧地利LGBTQ跨性別歌手Conchita Wurst。（影／嵌自Youtube）

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關鍵字：奧地利,LGBTQ,同志,警察,養老金,歐洲法院,歐盟,猥褻罪,未成年

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