救窮救生命　樂施會：巴西富豪稅率竟比貧民低

▲2019世界經濟論壇在達沃斯舉辦。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

2019世界經濟論壇將在瑞士達沃斯召開，非政府組織樂施會（Oxfam）在21日公布一份報告顯示，2018年間全球億萬富翁的財富每天增加25億美元（約新台幣778億元）。 2017年，43位頂級富豪的財富總額，等於全球一半較貧窮人口的財產總額，到了2018年卻減至26位。樂施會呼籲各國政府提高企業與世界上最富有企業的稅率，以應對日益擴大的全球貧富差距。

根據CNBC報導，這份報告名為「公共財富或私人財富」（Public Good or Private Wealth），在世界經濟論壇開始前，趁著各國代表聚集於瑞士的達沃斯時公開。報告指出，政府正藉由減少公共福利的資金與減少徵收企業的稅率，且沒有積極打擊逃稅行為。

▲亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）身居2018年富豪榜第一名，資 產淨值1120億美元（約新台幣3兆4千萬元）。（圖／路透）

即使每兩天就會出現一位新的億萬富翁，但樂施會仍表示，適用於這些人的稅率已降到數十年來的最低水平。報告顯示，只需針對世界上最富有的1%的人增加0.5%的稅收，就能籌集到足夠的資金，以提供2.62億的兒童教育服務，並能支付足以挽救330萬人生命的醫療保健。

然而，樂施會指出，針對富人的稅收在富裕國家正在減少或消失，甚至在發展中國家根本沒有實施。富裕國家的企業稅率從1970年的62%降至2013年的38%，貧困國家的平均稅率目前是28%，且在某些國家，例如巴西，最貧窮的10%人民繳納的所得稅比例，竟高於最富有的10%人民。

▲貧民窟。（圖／免費圖庫Pixabay）

樂施會國際執行董事布奈馬（Winnie Byanyima）表示，當權者應重新評估目前的系統，以解決貧富差距及不平等問題，「政府必須確保企業與婦人支付公平的稅率，並利用這筆資金滿足每個人需求的醫療健保與教育中，以實施真正的變革──包括經常被忽視的女性等。」

她說，「銀行帳戶的數字不該決定孩子能在學校待多少年，或你的生命長短，但這是全球許多國家的現實。企業和富豪享壽低課稅的同時，數百萬名女孩卻被剝奪了像樣的教育，婦女因為缺乏產婦健保而死去。」

根據樂施會的聲明，每天約有1萬人因無法負擔醫療服務死亡，發展中國家的兒童若出生貧困家庭，在5歲前死亡的可能性相比富裕兒童高了2倍之多；而富裕家庭的兒童，在教育方面的花費相對貧困兒童也多了2倍。