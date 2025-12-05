　
大陸 大陸焦點 特派現場

「台灣封鎖小紅書」衝微博熱搜第一　陸網笑了：兩岸真的是一家人

▲▼小紅書。（圖／路透）

▲「台灣封鎖小紅書一年」一度衝上大陸微博熱搜關鍵字第一名。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

內政部與刑事局4日宣布，由於小紅書資安檢測不合格，加上2年內涉詐騙1706件，即日起對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年。消息曝光後，「台灣封鎖小紅書一年」一度衝上大陸微博熱搜關鍵字第一名，大陸網友也紛紛表示，「還天天吹什麼自由」。

台灣宣布封鎖小紅書一年後，相關關鍵字一度衝上微博熱搜關鍵字第一名，其他大陸網友也紛紛在相關新聞下方留言，有人說，「Meta廣告都是詐騙廣告嗎，也處理Meta吧」、「根本沒有必要討論，純粹就是想封你而已，不說詐騙也會找到其他理由」、「主要是防止蛙把頭探出井外」。

也有人說，「不是一家人不進一家門，幹的都是一家人才會幹的事」、「兩岸真的是一家」、「詐騙發生次數最多，金額大的是臉書吧」、「台灣人別怕，切個VPN的事」、「灣灣的想法總是很新奇」、「Facebook才是詐騙天堂吧」。但也有人說，「我們也鎖外網很多年了」、「反正我們ins、臉書一樣用不了，禿子別說和尚」。

▲▼內政部為打詐將封鎖小紅書1年，陸網友反應。（圖／翻攝自微博）

▲▼內政部為打詐將封鎖小紅書1年，陸網友反應。（圖／翻攝自微博）

▲台灣封鎖小紅書，大陸網友反應。（圖／翻攝自微博）

刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損，且因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

刑事局還說，政府曾於10月14日透過海基會函請小紅書母公司提出改善計畫，但迄今未獲任何回覆，因此即日將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對小紅書啟動「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

小紅書

