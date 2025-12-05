永康五王國小團隊大放異彩　《彩色球球》奪全國特教教具優等

▲五王國小教師團隊展示自製教具《彩色球球》，以創意設計獲得教育部優等肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區五王國小教師團隊研發的學前特殊教育教材教具《彩色球球》，在教育部第八屆「獎助研發特殊教育教材教具競賽」中表現亮眼，勇奪身心障礙類學前組「優等」。這款教具以高度創意、多面向操作方式與貼近孩子需求的教學設計獲得評審肯定，也展現南市在特教領域的長期深耕成果。

市長黃偉哲表示，五王團隊從幼兒實際需求出發，讓不同能力的孩子都能在遊戲中學習，是教育創新最好的示範。《彩色球球》透過具體可操作的形式，讓幼兒更容易理解抽象概念，是兼具創意與實用性的優質教具。市府未來將持續投入資源，協助教師研發教材、提升專業，讓教學現場能不斷創新，打造更友善、更多元的教育環境。

教育局長鄭新輝指出，《彩色球球》整合感官刺激、認知訓練、精細動作與情緒理解，是符合特教「跨領域學習」精神的教具。透過良好的教材，不僅能提升特殊需求幼兒的學習動機，更能讓孩子在參與中看見自己的能力，也是特教老師重要的教學助力。

獲獎團隊成員何思璇、黃雅琳、黃怡華三位教師表示，《彩色球球》的靈感來自於特殊需求幼兒在聽繪本時常難以投入，因此便思考如何讓故事變得「摸得到、玩得著」。於是她們把抽象的顏色與情節轉化成可操作的毛球教具，讓孩子能透過觸覺、視覺與動作參與課程。實際教學中，幼兒對毛球興趣濃厚，不僅能自然練習顏色認知、分類排序與情緒表達，成效更超乎預期。此外，團隊也特別加入環保回收概念，讓教具兼具創意與永續。

教育局強調，再次肯定五王國小團隊的用心，也期盼未來能有更多特教老師投入自製教材教具，以專業與創意陪伴每位孩子成長，打造更具包容性的學習場域。