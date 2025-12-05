紅燈煞不住！水泥車猛撞轎車衝上人行道　婦險被撞驚險畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市淡水區中正東路二段今天（5日）早上10時發生恐怖車禍，一輛自小客車停等紅燈時，後方的水泥預拌車因為煞不住，從後方速速追撞，先把小客車撞到對向車道，接著衝上人行道撞到號誌桿後才停下，一名正要過馬路的婦人險被上。警消抵達，將一度受困預拌車內的司機救出，並送往醫院治療，目前警方正進一步釐清肇事原因，現在肇事瞬間畫面曝光。

據了解，駕駛水泥預拌車的53歲邱姓男子，今天早上開車沿著淡水中正東路二段往三芝方向行駛，行經紅樹林捷運站前八勢路口時，當時路口號誌正在轉換，駕駛轎車的73歲倪姓男子隨即停車等紅燈時，但邱男的水泥車煞不住，直接撞上倪男車尾，又直接衝上人行道上才停下，發出巨響嚇壞附近搭車民眾，一名正要過馬路的婦人險被撞上。

▲水泥預拌車煞不住，追撞轎車後又衝上人行道上。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消獲報抵達，發現邱男左腿遭變形車體夾住，隨即以工具將車體撐開協助脫困，邱男被揪出後，左腳踝有約20公分撕裂傷，而倪男及車上女乘客則輕微擦挫傷，雙方都由救護車送醫；警方對雙方進行酒測，並未發現有酒駕情況，初步懷疑邱男未保持安全車距才引發事故，確切肇事原因，仍待警方進一步釐清。

▲警消到場，協助受困預拌車內的邱男脫困。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲駕駛水泥預拌車的邱男受困車內，警消協助脫困後送醫治療。（圖／記者陸運陞翻攝）