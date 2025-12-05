　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

紅燈煞不住！水泥車猛撞轎車衝上人行道　婦險被撞驚險畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市淡水區中正東路二段今天（5日）早上10時發生恐怖車禍，一輛自小客車停等紅燈時，後方的水泥預拌車因為煞不住，從後方速速追撞，先把小客車撞到對向車道，接著衝上人行道撞到號誌桿後才停下，一名正要過馬路的婦人險被上。警消抵達，將一度受困預拌車內的司機救出，並送往醫院治療，目前警方正進一步釐清肇事原因，現在肇事瞬間畫面曝光。

據了解，駕駛水泥預拌車的53歲邱姓男子，今天早上開車沿著淡水中正東路二段往三芝方向行駛，行經紅樹林捷運站前八勢路口時，當時路口號誌正在轉換，駕駛轎車的73歲倪姓男子隨即停車等紅燈時，但邱男的水泥車煞不住，直接撞上倪男車尾，又直接衝上人行道上才停下，發出巨響嚇壞附近搭車民眾，一名正要過馬路的婦人險被撞上。

▲水泥預拌車煞不住，追撞轎車後又衝上人行道上。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲水泥預拌車煞不住，追撞轎車後又衝上人行道上。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消獲報抵達，發現邱男左腿遭變形車體夾住，隨即以工具將車體撐開協助脫困，邱男被揪出後，左腳踝有約20公分撕裂傷，而倪男及車上女乘客則輕微擦挫傷，雙方都由救護車送醫；警方對雙方進行酒測，並未發現有酒駕情況，初步懷疑邱男未保持安全車距才引發事故，確切肇事原因，仍待警方進一步釐清。

▲水泥預拌車煞不住，追撞轎車後又衝上人行道上。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消到場，協助受困預拌車內的邱男脫困。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲淡水一輛水泥預拌車追撞轎車後，衝上人行道停下，駕駛受傷送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲駕駛水泥預拌車的邱男受困車內，警消協助脫困後送醫治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

偷運貓挨罰50萬拒絕！惡男土地被查封　找到鏟屎官8貓萌樣曝

快訊／刀手狠砍夏天倫已落跑柬埔寨　警追幕後疑「美鷹會」動手

創意私房陳老師偷拍30童判12年　上訴喊「永不再犯」求減刑被打臉

快訊／林口嚴重車禍！女騎士「夾在大貨車前輪」　命危送醫搶救中

虐兒認錯全是假！判緩刑改毆1歲女嬰　厚衣藏傷重判3年半

網友IG限動曬公司送3千元禮券　他見1細節領走爽花

揪同夥上街隨機性侵！關10年出來再闖民宅猥褻　生病還恐嚇室友

柏油路變滑車道！無良司機載廢油沿路灑漏　4騎士慘摔畫面曝

快訊／台南東區大樓地下室火警！恐怖黑煙狂竄　現場畫面曝光

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

偷運貓挨罰50萬拒絕！惡男土地被查封　找到鏟屎官8貓萌樣曝

快訊／刀手狠砍夏天倫已落跑柬埔寨　警追幕後疑「美鷹會」動手

創意私房陳老師偷拍30童判12年　上訴喊「永不再犯」求減刑被打臉

快訊／林口嚴重車禍！女騎士「夾在大貨車前輪」　命危送醫搶救中

虐兒認錯全是假！判緩刑改毆1歲女嬰　厚衣藏傷重判3年半

網友IG限動曬公司送3千元禮券　他見1細節領走爽花

揪同夥上街隨機性侵！關10年出來再闖民宅猥褻　生病還恐嚇室友

柏油路變滑車道！無良司機載廢油沿路灑漏　4騎士慘摔畫面曝

快訊／台南東區大樓地下室火警！恐怖黑煙狂竄　現場畫面曝光

快訊／台股收盤大漲185.18點　台積電漲15元至1460

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

LIVE／IU、朴寶劍、舒華、IVE大咖降臨高雄　《ETtoday》14點直播

偷運貓挨罰50萬拒絕！惡男土地被查封　找到鏟屎官8貓萌樣曝

快訊／刀手狠砍夏天倫已落跑柬埔寨　警追幕後疑「美鷹會」動手

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

快訊／玉木宏升格二寶爸！　愛妻木南晴夏報喜第二胎誕生

還真巧！百度人名庫與招標評審名單一樣　採購方推責：小姑娘心急

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

【太扯】左轉車完全沒在讓！ 2高中生走斑馬線遭撞重摔

社會熱門新聞

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

金孫失聯2年要回家了！鹹粥嬤：人已在金門

離職女研究員身影曝！「鯛魚驗藥烏龍」她認了　

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

即／點黑輪不吃卻掉出「衝鋒槍」　32歲男抓到了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

獨／信義區婦垃圾袋丟棄貓屍被抓　警急搜

即／彰化爌肉飯名店清晨火警　全店停電中

更多熱門

相關新聞

國3草屯路段自撞車橫路中　害3車連環撞

國3草屯路段自撞車橫路中　害3車連環撞

黃姓中年男子4日深夜駕駛小客車行經國道3號草屯路段，疑因操作不當、自撞護欄後橫停於路面，又造成後方3台車輛連續追撞，所幸僅黃男受輕傷送醫，相關詳細肇事原因仍待調查釐清。

BMW男違停等友　警查獲毒煙彈扣車送辦

BMW男違停等友　警查獲毒煙彈扣車送辦

即／水泥預拌車追撞轎車　車頭變形司機受困

即／水泥預拌車追撞轎車　車頭變形司機受困

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

28歲女丟貓屍！續追出9幼貓1成貓　住處飄濃郁腐屍味

28歲女丟貓屍！續追出9幼貓1成貓　住處飄濃郁腐屍味

關鍵字：

淡水預拌車追撞影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面