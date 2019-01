亞伯丁巨石陣1個月被推翻　農場前主人尷尬答：90年代蓋的

▲亞伯丁的巨石陣新發現竟是烏龍一場。(圖/翻攝自Twitter/@Aberdeenshire)

國際中心/綜合報導

蘇格蘭地區亞伯丁郡(Aberdeenshire)議會去年12月在一個農村發現巨石陣(Recumbent Stone Circle),由當地農民Fiona Bain通知議會的考古服務處,當時議會的新聞稿中歷史環境紀錄助理阿克曼(Neil Ackerman)表示,「這項驚人的發現,增加了我們對紀念碑與該地區史前考古的了解。」

如今,這片農地的前主人卻出面澄清,這座巨石陣是他在1990年代建造的複製品,回頭一看,阿克曼的專業剖析簡直尷尬到最高點。

根據CNN報導,臥式巨石陣出自3500至4500年前,為蘇格蘭東北部獨有,它的特徵是會有一個最大的石頭斜躺在地,兩側則是直立的,通常位於圓圈的東南向西南之間。蘇格蘭當地有多達99個臥式石陣的例子。

▲農場前主人表示,這座巨石陣式他在20世紀90年代時所建造的。(圖/翻攝自Twitter/@Aberdeenshire)

蘇格蘭林業委員會表示,「我們認為古代人民可能利用這些石圈紀錄季節,或太陽和月亮的路徑。也有可能用於舉辦葬禮或儀式篝火,無論他們的目的為何,這類遺址都為後人帶來極大的吸引力。」

在真相釐清後,阿克曼仍樂觀的表示,「這個發展雖然令人失望,但也為它(產生誤會的巨石陣)的故事增添一個有趣的元素,如此緊密地複制了一個區域紀念碑類型,顯示了當地社區對當地考古的當地知識,欣賞和參與。我希望這座石陣能被繼續使用與欣賞。即使它並不古老,仍然處於一個絕佳的位置,在景觀中成為一個很好的象徵。」

