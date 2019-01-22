引渡孟晚舟期限倒數　華為盼美加「早日還她自由」

▲華為財務長孟晚舟。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

加媒報導，美國已通知加拿大政府，準備提出引渡華為財務長孟晚舟的要求。華為公司今（22）日對此作出回應稱，已注意到相關報導，正密切關注進展，希望美國和加拿大政府能早日還孟晚舟以自由。

綜合外媒報導，孟晚舟案的引渡最後期限只剩下不到10天，但美方直到昨日都還沒向加方進行引渡申請。加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）今天則提到，美國已通知加拿大政府，準備正式提出引渡華為財務長孟晚舟的要求。

▲華為望美加政府早日還孟晚舟自由。（圖／CFP）

對此，華為公司回應表示，「已經注意到相關報導，並將密切關注事件進展。華為遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。華為希望美國和加拿大政府能早日還孟女士以自由，並相信加拿大和美國的法律體係後續會給出公正的結論。」

針對孟晚舟被逮一事，大陸外交部發言人華春瑩在今天的例行記者會上稱，中方已多次就孟晚舟事件表明嚴正立場，孟晚舟事件從一開始就是一個嚴重錯誤，它不是一個普通的司法案件，而是美加對引渡條約的濫用，對中國公民的人身安全和合法權益構成侵犯。她也提到，中方要求加方立即釋放孟晚舟女士，敦促美方糾正錯誤，不向加方提出正式引渡要求。

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