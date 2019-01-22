孟晚舟事件美將向加提出引渡　環時：加方高估自己了

▲傳美國將向加拿大提出「引渡孟晚舟」。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

加拿大《環球郵報》引述加拿大駐美大使麥諾頓（David MacNaughton）的話表示，華盛頓已通知加拿大，美方即將提出引渡孟晚舟的申請。大陸官媒《環球時報》22日發表社論怒批，加方真的認為自己把人送走，欠下的帳就不用還了嗎？而「加拿大在法律和道義上過於自戀，既誤讀世界，也高估自己，他們更應該為自己的虛偽和裝腔作勢而感到羞恥」。

社論分析，透過麥諾頓對媒體的講話邏輯上看，「加拿大拘押孟晚舟是美國的意見，而現在加方卻代美方受過，送走孟晚舟，加方也就解套了」，「但是，當美方提出引渡孟晚舟的申請後，孟晚舟可以抗辯，從而形成曠日持久的訴訟，它甚至可能持續幾年」。

此外，社論直言，「這位大使和一些加拿大精英太自以為是了，不管怎麼說孟晚舟是在沒有違反加拿大法律的情況下在加被拘捕的，加方不顧國際法準則和中加友好關係，僅憑美加引渡條約就幫美迫害中國企業高管，怎麼可能把人送走，自己欠下的帳就不用還了呢？加方只會遭到中國的猛烈報復，讓中加關係蒙上更大的損失」。

超過140名西方國家的前外交官及學者21日聯名致信大陸領導人，呼籲釋放兩名被逮捕的加拿大人。社論認為，「這是對中國內政的直接干涉，加拿大一定以為這樣的騷擾和施壓可以起作用，動搖中國要求美加無條件釋放孟晚舟的立場，但渥太華真的想錯了」。

▲加拿大日前奉美國之命逮捕孟晚舟。（圖／CFP）

「中國有自己的法律，並且在按照自己的法律給被逮捕的加拿大人定罪，而加拿大是在幫著美國拘捕孟晚舟；中加的法律是平等的，而中國的國家實力又遠強於加拿大」。社論強調，「加方希望中國接受它強加給北京的邏輯，它在法律和道義上過於自戀，既誤讀世界，也高估自己」。

社論表示，全世界稍有頭腦的人都看得出來，孟晚舟事件是「披上法律外衣的對中國高科技企業的一次突襲」，它服務於美國的對華戰略競爭，是打上地緣政治烙印的迫害行動；然而「加方卻一直說這是法律，他們應該為自己的虛偽和裝腔作勢而感到羞恥，他們在玷汙人們通常對法律精神的認識」。

社論質疑，「那些寫聯名信的學者和前外交官們，真的看不懂拘押孟晚舟的事件是多麼黑暗的嗎？他們為什麼不聯名要求美加政府放了孟晚舟，他們的理性和良知安在？他們不認為美國動用國家力量和盟友體系來打壓華為是不公平的嗎？他們為什麼在這個問題上沉默？」

「很顯然這些人在『幫親不幫理』，他們發出的聯名信不過展示了西方精英們的立場和偏見，在道義上毫無價值」。最後，社論主張，「我們期待西方世界在對華問題上的良知真正的崛起」。

▲孟晚舟交保後回家，鄰居前往拜訪送花。（圖／CFP）