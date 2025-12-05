　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

▲兒遭控校園霸凌，立委賴瑞隆召開記者會道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲兒遭控校園霸凌，立委賴瑞隆召開記者會道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

有意角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子被控多次攻擊同學，包含女同學遭堵廁所12分鐘、嗆「出來就打死你」等情節，引發家長不滿。賴瑞隆今（5日）召開記者會致歉，他表示，先動手就是不對，對孩子、家長、學校感到抱歉，沒有做好工作讓許多人受到影響，教養孩子是父母責任，會花更多時間陪伴孩子，至於學校部分，這案件已經進入程序，現在外面有很多說法，基於雙方孩子權益，就尊重學校程序 。

▲兒遭控校園霸凌，立委賴瑞隆召開記者會道歉。（圖／記者林敬旻攝）

賴瑞隆表示，還是要自責也很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大風波，孩子現在八歲，十月時一次足球遊戲跟同學產生爭執，學校當時也介入輔導，當時以為順利處理完畢，但好像還有後續狀況，還是要表達自責，目標是希望小孩能健康快樂長大，這部分要表達最大歉意跟自責。

賴瑞隆強調，先動手就是不對，自己也不斷跟孩子說不能動手，不管狀況如何都不能動手，「我也要自我檢討，花很多時間在政治工作，但在孩子的陪伴跟教養不夠，自己也對孩子、家長、學校感到抱歉，沒有做好工作讓許多人受到影響」。

賴瑞隆表示，教養孩子是父母責任，會花更多時間陪伴孩子，也會提醒他，八歲也是人生重要成長階段，必須學會更多負責、同理、尊重，這部分會花更多時間教育孩子，至於學校部分，這案件已經進入程序，現在外面有很多說法，基於雙方孩子權益，就尊重學校程序 。

賴瑞隆指出，希望保護孩子健康平安快樂長大，也希望這件事情中能夠學習成長，讓孩子更好，這是大家共同目標，自己比較少了解跟參與其中，未來願意花更多時間跟雙方父母溝通，他們未來人生路途還很長，希望他們能夠平安成長。還是要表達自己的自責，「因為我的因素，沒有照顧好小孩，讓兩個八歲小孩間的衝突產生這麼大效益，會自我檢討，再次表達最深歉意跟自責」。

賴瑞隆表示，這件事情學校很快介入調查，雙方也有溝通，現在是還原事實真相階段，當然每個父母親都疼愛孩子，完全能夠理解父母心情，有做不好的部分會再檢討，過去在政治花的時間相當多，在孩子的成長跟教育上有所不足，會檢討，自己會花更多時間投入孩子的教育上。

賴瑞隆坦言，自己通常會利用晚上回家後跟小孩聊聊學校狀況，同時間也不斷教育，他現在八歲，也確實還在學習，常提醒他要尊重、同理別人，但顯然還是相當不夠，家庭還是很重要一部分，特別當他會影響到其他孩子，「我想就是自我檢討，陪伴孩子時間太少，我會自我檢討」。

對於外界指責，賴瑞隆表示，所有人心情都一樣，保護孩子健康快樂長大，天底下父母心情應該都一樣，希望孩子健康快樂成長，有做的不夠部分會繼續努力。

媒體追問是否會選擇退選？賴瑞隆未正面回應，僅表示，現在最重要的事情還是解決這個狀況，家庭始終是人生中重要一環，自己相當自責也挫折，會深切反省，會繼續跟孩子溝通。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小紅書拒配合打詐！　綠曝Line、Meta都配合：為何要給例
快訊／35歲女開遊覽車撞機車！　騎士當場死亡
鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好
快訊／8歲兒被爆霸凌同學　賴瑞隆道歉自責：先動手就是不對
突禁小紅書惹議　總統府：尊重、支持內政部決策
快訊／TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺！　粉絲崩潰轉圈圈
快訊／逢甲商圈驚悚墜樓！　男頭部重創慘死
《信號2》恐永遠石沉大海！　網崩潰：我等了10年
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

誤判「毒鯛」風波延燒　許宇甄批高市府失能、全額賠償漁民損失

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

突禁小紅書掀熱議　總統府：尊重、支持內政部的決策

小紅書遭封一年！　藍委轟「打詐抓錯方向」預言：下個是淘寶

賴政府突禁小紅書　許甫酸：只許州官印橘書、不許百姓看紅書

內政部突禁小紅書　柳采葳揭民進黨政府真正目的

臉書因打詐被重罰逾千萬　綠委：小紅書不配合台灣法律才遭禁

否認在等「黃袍加身」　李四川：要我承擔一定照黨機制處理

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

誤判「毒鯛」風波延燒　許宇甄批高市府失能、全額賠償漁民損失

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

突禁小紅書掀熱議　總統府：尊重、支持內政部的決策

小紅書遭封一年！　藍委轟「打詐抓錯方向」預言：下個是淘寶

賴政府突禁小紅書　許甫酸：只許州官印橘書、不許百姓看紅書

內政部突禁小紅書　柳采葳揭民進黨政府真正目的

臉書因打詐被重罰逾千萬　綠委：小紅書不配合台灣法律才遭禁

否認在等「黃袍加身」　李四川：要我承擔一定照黨機制處理

美機器人政策明年「動」起來4檔概念股亮燈　達明續飆9%

《失落星船：馬拉松》盜圖風波圓滿結束　繪師證實已達滿意和解

《ARC Raiders》「傻萌公雞」爆紅　家寵亂入意外成萬人矚目

憲兵淪共諜滲透總統府！學長帶學弟賣情報　叛國4賊重判抓去關

人類創作地位被挑戰？黃仁勳：未來兩三年90%新知識將由AI生成

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

國道行車飛來塑膠袋！駕駛冷靜「盲開28秒」　嚇出一身汗

體育生說不！想證明體育班不是猴子　卻被教練要脅退隊

體育生說不！學姐受教練指示圍毆霸凌　要她睡地板

【大愛不止於生前】羅東女病患腦死器捐　救護車接力送心肺延續生命

政治熱門新聞

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

即／賴瑞隆兒涉校園霸凌　陳其邁要求公正調查

陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

鯛魚排藥檢出大包！藍營怒轟高市府

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

封鎖小紅書　郭正亮：乾脆禁TikTok

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

打詐封小紅書　沈伯洋3字曝關鍵問題

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

更多熱門

相關新聞

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

內政部4日以防詐與資安疑慮為由，無預警宣布對中國社群平台「小紅書」實施封鎖1年，此舉遭到藍白陣營猛轟。對此，民進黨新北市議員林秉宥4日表示，Line在台灣大規模擴張時就與政府合作、Meta在台灣有辦公室跟數發部有聯繫窗口，只有小紅書不讀不回，幫小紅書說項的人，被詐騙真的死好而已，反政府反到智商都不要，自己要選擇毀滅，那也拜託不要靠北人家不幫忙，政府不做事。

賴瑞隆兒涉校園霸凌！校方啟動調查

賴瑞隆兒涉校園霸凌！校方啟動調查

鯛魚排抽驗出大包！漁民阿伯「大度不提告」

鯛魚排抽驗出大包！漁民阿伯「大度不提告」

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

賴瑞隆兒涉校園霸凌！高雄教育局發聲

賴瑞隆兒涉校園霸凌！高雄教育局發聲

關鍵字：

賴瑞隆校園霸凌道歉親子教育學校調查民進黨高雄

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

「台灣封小紅書」登微博熱搜　陸網笑了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面