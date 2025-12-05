快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

▲兒遭控校園霸凌，立委賴瑞隆召開記者會道歉。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

有意角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子被控多次攻擊同學，包含女同學遭堵廁所12分鐘、嗆「出來就打死你」等情節，引發家長不滿。賴瑞隆今（5日）召開記者會致歉，他表示，先動手就是不對，對孩子、家長、學校感到抱歉，沒有做好工作讓許多人受到影響，教養孩子是父母責任，會花更多時間陪伴孩子，至於學校部分，這案件已經進入程序，現在外面有很多說法，基於雙方孩子權益，就尊重學校程序 。

賴瑞隆表示，還是要自責也很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大風波，孩子現在八歲，十月時一次足球遊戲跟同學產生爭執，學校當時也介入輔導，當時以為順利處理完畢，但好像還有後續狀況，還是要表達自責，目標是希望小孩能健康快樂長大，這部分要表達最大歉意跟自責。

賴瑞隆強調，先動手就是不對，自己也不斷跟孩子說不能動手，不管狀況如何都不能動手，「我也要自我檢討，花很多時間在政治工作，但在孩子的陪伴跟教養不夠，自己也對孩子、家長、學校感到抱歉，沒有做好工作讓許多人受到影響」。

賴瑞隆表示，教養孩子是父母責任，會花更多時間陪伴孩子，也會提醒他，八歲也是人生重要成長階段，必須學會更多負責、同理、尊重，這部分會花更多時間教育孩子，至於學校部分，這案件已經進入程序，現在外面有很多說法，基於雙方孩子權益，就尊重學校程序 。

賴瑞隆指出，希望保護孩子健康平安快樂長大，也希望這件事情中能夠學習成長，讓孩子更好，這是大家共同目標，自己比較少了解跟參與其中，未來願意花更多時間跟雙方父母溝通，他們未來人生路途還很長，希望他們能夠平安成長。還是要表達自己的自責，「因為我的因素，沒有照顧好小孩，讓兩個八歲小孩間的衝突產生這麼大效益，會自我檢討，再次表達最深歉意跟自責」。

賴瑞隆表示，這件事情學校很快介入調查，雙方也有溝通，現在是還原事實真相階段，當然每個父母親都疼愛孩子，完全能夠理解父母心情，有做不好的部分會再檢討，過去在政治花的時間相當多，在孩子的成長跟教育上有所不足，會檢討，自己會花更多時間投入孩子的教育上。

賴瑞隆坦言，自己通常會利用晚上回家後跟小孩聊聊學校狀況，同時間也不斷教育，他現在八歲，也確實還在學習，常提醒他要尊重、同理別人，但顯然還是相當不夠，家庭還是很重要一部分，特別當他會影響到其他孩子，「我想就是自我檢討，陪伴孩子時間太少，我會自我檢討」。

對於外界指責，賴瑞隆表示，所有人心情都一樣，保護孩子健康快樂長大，天底下父母心情應該都一樣，希望孩子健康快樂成長，有做的不夠部分會繼續努力。

媒體追問是否會選擇退選？賴瑞隆未正面回應，僅表示，現在最重要的事情還是解決這個狀況，家庭始終是人生中重要一環，自己相當自責也挫折，會深切反省，會繼續跟孩子溝通。