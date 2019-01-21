照顧基層員工為優先　華航宣布全體「加發年終1萬、調薪2%」

▲華航宣布，加發春節激勵金新台幣10,000元以及調薪2%。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航企業工會上午召開記者會爭取基層員工拿到更高的年終獎金，交通部長林佳龍也表達，若公司有賺錢，應該要優先照顧基層員工。對此，華航晚間宣布，基於照顧全體員工立場，加發春節激勵金新台幣10,000元以及調薪2%（含年度晉支 )。

華航企業工會理事長劉惠宗上午怒批，在人力縮減的情況下，去（107）年華航營收創新高來到1700億，代表員工非常努力，但資方卻透露「年終會比去年少」，平均打8到9折，地勤代表同樣出席，希望藉此抗議改變下午董事會的決定，爭取基層更高的福利。交通部長林佳龍上午被問及此事，則表達希望公司有賺錢要照顧基層員工，華航晚間則宣布要加發年終及調薪。

▲▼華航企業工會上午出面怒吼高層爽加薪，基層員工慘兮兮，要求爭取基層更高的福利。（圖／記者屠惠剛攝）

華航說明，2018年度深受油價高漲、兩岸航線限縮、低成本航空搶食影響，客運航線營收未若預期，雖貨運營收亮眼，然整體航運獲利低於預期。華航自2015年起陸續增發各類地勤津貼、提高空勤旅費，使得每年人事成本多出約20億，因此，單純比較同業獲利及年終獎金實非公允。另外，每年都會以團體協約為基礎進行年終獎金勞資協商，對於部分人士刻意持續曲解團協內容，將團協第44條中第13個月的員工獎金逕指為保障「薪資」，誤導員工及大眾表示遺憾。

華航指出，2015年曾委託外部顧問公司針對公司內專業經理人薪資與業界進行比較。調查報告指出，華航專業經理人固定薪資低於市場中位數，加上未有獎金制度，勤務津貼近15年未調整，競爭力明顯不足。經董事會討論調整專業經理人薪資架構，相關提案已獲核可通過。

▲華航董事長何煖軒表示，調薪案以照顧基層優先，董總薪酬調整不列入討論。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

然而，董事長及總經理也在會中主動表態，這次提案是為了建立公司長遠制度，並應以照顧基層員工優先，因此現任董總薪酬調整不列入討論，任期內也不會再討論。有關外界指稱董事長及總經理加薪一事，實屬誤傳。

華航重申，華航為公開發行上市公司，致力照顧員工，但仍須遵循公司治理，兼顧股東權益。絕不會放棄以長遠、安定方式作為照顧每位華航成員的原則，也期待全體同仁一同秉持持續成長、共生求榮的態度，攜手向前放眼新年度發展。