　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機師工會重啟罷工　「冷靜期罷工違法」華航：損失要工會負責

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼機師工會。（圖／記者賴文萱攝）

▲機師工會5日進行罷工演練，有700名會員響應。（圖／記者賴文萱攝）

記者崔至雲／台北報導

機師工會5日進行罷工演練，工會更指出，已有700名會員響應，華航6日發聲明指出，將依法向桃園市政府勞動局申請調解，調解期間，依勞資爭議處理法第8條，雙方進入冷靜期，不得有任何爭議行為，如仍有罷工等爭議行為則屬違法，相關人員無法主張民事、刑事責任與行政懲處免責。

桃園市機師職業工會日前提出三個訴求，包含疲勞管理，改善過勞航班和長程航班依飛時增人力、保障國內機師升訓管道、相關答應條件需會員專屬，也就是禁搭便車條款，但是華航和工會雙方遲遲未達共識。華航發聲明指出，去年八月，勞資雙方已達成續談一年的新共識，凍結機師職業工會原先罷工行動，現機師職業工會違反先前八月協商結果，以華航未答應所有條件為由拒絕協商、片面違約，華航根據此新的重大談判歧見，向桃園市勞動局申請調解。

▲▼華航召開記者會說明機師工會重啟罷工的回應。（圖／記者楊詩益攝）

▲華航先前召開記者會回應罷工。（圖／記者楊詩益攝）

華航指出，根據行政院先前函釋，罷工實施的時間、地點及方式涉及重大事項，不得逕由理監事會自行決定，罷工之實施有必要法定的程序與條件。若機師工會無視法令要求，堅持春節罷工將涉及違法，公司亦得以針對罷工期間所產生的一切損失（包含但不限於營業損失），具體要求工會及罷工會員連帶負責。

華航也說，自機師工會宣布重啟罷工，華航從未拒絕協商，協商大門始終敞開，並樂見政府機關見證下雙方回歸談判協商，惟談判必須在對等、公平的前提下進行，並保證公司永續經營與其他員工的權益，盼與工會化解歧見，在國人殷切期盼下達成共識，竭力符合社會期待，共同完成春節疏運重大任務。

▲▼ 罷工準備中飄帶。（圖／機師工會提供）

▲ 罷工準備中飄帶。（圖／機師工會提供）

而針對華航的回應，工會則表示，勞資爭議處理法第55條第2項「雇主不得以工會及其會員依本法所為之爭議行為所生損害為由，向其請求賠償。」因此，華航根本於法無據，也不合理，「其目的只在於企圖影響會員對於罷工的意志」。

ET快訊
31年血腥懸案！名古屋孕婦遭「剖腹取嬰」　子宮塞電話+鑰匙圈
一群年輕人刮到變臉！刮刮樂「超血淚」勸世文　看完全清醒了

關鍵字：機師工會,罷工,冷靜期,違法,華航

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私廚正夯！「隱密性高＋特製美食」超享受　約會聚餐首選

抽到財運上上籤！男槓龜領錢再拚「括出車子」爽中200萬和賓士車

往返北宜才100元！過年出遊「3交通替代方案」CP值爆高免驚塞車

騎士闖平交道遭撞！台鐵民雄=大林發生交通事故影響450人

機師工會重啟罷工　「冷靜期罷工違法」華航：損失要工會負責

灶神查戶口「禁出遠門」　初四習俗小心別踩雷

你給人的第一印象比想像中的好！　一切都是「好感差距」在作祟

影／把握初三好天氣！北部明起濕冷降7度　有感轉涼至下周一

「環境使人遇強則強！」台生赴陸經驗談曝「圖書館爆滿」原因

設計身障者點餐APP　弘光生全國賽奪2金

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

私廚正夯！「隱密性高＋特製美食」超享受　約會聚餐首選

抽到財運上上籤！男槓龜領錢再拚「括出車子」爽中200萬和賓士車

往返北宜才100元！過年出遊「3交通替代方案」CP值爆高免驚塞車

騎士闖平交道遭撞！台鐵民雄=大林發生交通事故影響450人

機師工會重啟罷工　「冷靜期罷工違法」華航：損失要工會負責

灶神查戶口「禁出遠門」　初四習俗小心別踩雷

你給人的第一印象比想像中的好！　一切都是「好感差距」在作祟

影／把握初三好天氣！北部明起濕冷降7度　有感轉涼至下周一

「環境使人遇強則強！」台生赴陸經驗談曝「圖書館爆滿」原因

設計身障者點餐APP　弘光生全國賽奪2金

許瑋甯的正面愛情觀！5句話揮別低潮走向幸福「跟過去告別是必然的路」

「光南大批發」勾回憶！她曝2必買神物…網淚：逝去的青春

懷孕6周心痛流產　她就醫卻診斷罹癌已5年：奇蹟救了我

不滿診所服務留言「槍擊後，下一個就是妳」　男遭判拘役30天

過年胖成豬公又便祕？3點助消化...營養師最推水果、飲料曝

中路重劃區 買氣白熱化

搶搭韓流商機　南僑會長陳飛龍靠甲魚看旺高雄觀光

只能傻傻存股何時才能有錢！存股加出借讓你一次擁有三重投資效益

陸推新版個稅法　陸委會：注意隱藏風險

「身為一個臨時工，身上有鏈鋸很正常」毒蟲盜伐扁柏GG

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

生活熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒..

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網..

7間廟情侶不宜！信徒：陰廟都別..

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

訂5000元年菜放鳥　餐廳苦等..

初二睡到中午！婆婆款整桌媳婦愛..

婆婆抹布砸她！老公護妻：房子早..

爸媽第六感超準！他一摸人妻電話..

六合夜市初一照曝光　網：人來了

刮出5000元　彩券行秒扣10..

孩子上台跳舞領紅包　打開秒錯愕

刮刮樂上好多0！員林女先中3萬..

初二女友家拜年！未來岳母遞「超..

立可白蓋子「凹凸設計」有玄機！

更多熱門

相關新聞

華航勞資爭議　林佳龍盼雙方協商　

桃園市機師職業工會華航分會宣布將重啟罷工，更在6日指出，罷工人數已超過700會員響應。對此交通部長林佳龍在臉書上指出，有不同的主張，都必須坐下來溝通，目前指派交通部政務次長王國材代表交通部，邀請勞動部共同參與這次勞資爭議調解主管機關重啟勞資協商，期待雙方儘快坐下來談，而未來的協商能在各方的努力之下有圓滿的結果。

機師工會罷工演練　700會員響應

機師工會5日首次舉行罷工演練

華航勞資爭議吵不停　林佳龍說話了

「是被逼的」！華航機師工會擬動員900人罷工

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒了

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

5歲拍結婚照　19年後成真夫妻

父酒癮喝到小腦萎縮　兒子狂幫超催淚

快訊／68歲再爆當爸！郭董FB終於回應了

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

收到同學mail：先睡了　一看時間…「他正在火化」

Gail曬「學霸成績」：我做到了！

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面