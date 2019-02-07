機師工會重啟罷工　「冷靜期罷工違法」華航：損失要工會負責

▲機師工會5日進行罷工演練，有700名會員響應。（圖／記者賴文萱攝）

記者崔至雲／台北報導

機師工會5日進行罷工演練，工會更指出，已有700名會員響應，華航6日發聲明指出，將依法向桃園市政府勞動局申請調解，調解期間，依勞資爭議處理法第8條，雙方進入冷靜期，不得有任何爭議行為，如仍有罷工等爭議行為則屬違法，相關人員無法主張民事、刑事責任與行政懲處免責。

桃園市機師職業工會日前提出三個訴求，包含疲勞管理，改善過勞航班和長程航班依飛時增人力、保障國內機師升訓管道、相關答應條件需會員專屬，也就是禁搭便車條款，但是華航和工會雙方遲遲未達共識。華航發聲明指出，去年八月，勞資雙方已達成續談一年的新共識，凍結機師職業工會原先罷工行動，現機師職業工會違反先前八月協商結果，以華航未答應所有條件為由拒絕協商、片面違約，華航根據此新的重大談判歧見，向桃園市勞動局申請調解。

▲華航先前召開記者會回應罷工。（圖／記者楊詩益攝）

華航指出，根據行政院先前函釋，罷工實施的時間、地點及方式涉及重大事項，不得逕由理監事會自行決定，罷工之實施有必要法定的程序與條件。若機師工會無視法令要求，堅持春節罷工將涉及違法，公司亦得以針對罷工期間所產生的一切損失（包含但不限於營業損失），具體要求工會及罷工會員連帶負責。

華航也說，自機師工會宣布重啟罷工，華航從未拒絕協商，協商大門始終敞開，並樂見政府機關見證下雙方回歸談判協商，惟談判必須在對等、公平的前提下進行，並保證公司永續經營與其他員工的權益，盼與工會化解歧見，在國人殷切期盼下達成共識，竭力符合社會期待，共同完成春節疏運重大任務。

▲ 罷工準備中飄帶。（圖／機師工會提供）

而針對華航的回應，工會則表示，勞資爭議處理法第55條第2項「雇主不得以工會及其會員依本法所為之爭議行為所生損害為由，向其請求賠償。」因此，華航根本於法無據，也不合理，「其目的只在於企圖影響會員對於罷工的意志」。