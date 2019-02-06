華航勞資爭議　林佳龍找「交通部最佳工具人」協商　

▲華航機師罷工，據統計已超過700會員響應。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

桃園市機師職業工會華航分會宣布將重啟罷工，更在6日指出，罷工人數已超過700會員響應。對此交通部長林佳龍在臉書上指出，有不同的主張，都必須坐下來溝通，目前指派交通部政務次長王國材代表交通部，邀請勞動部共同參與這次勞資爭議調解主管機關重啟勞資協商，期待雙方儘快坐下來談，而未來的協商能在各方的努力之下有圓滿的結果。

林佳龍說，近期的華航勞資紛擾，讓許多旅客對行程的不確定性惶惶不安，還有許多機場協助疏運的同仁，也擔心在運量創新高之際，實在難以招架更多無法掌握的人為變數，「佳龍完全理解、也認同機師工會對飛航安全、制度革新、以及勞動權益等等目標的追求」；對於華航基於公司治理、維繫永續經營的種種考量，以及工會發起罷工的法定權利，也均予以尊重。

▲林佳龍指出，將指派政務次長王國材出馬，期待勞資雙方儘快坐下來談。（圖／翻攝林佳龍臉書）



林佳龍表示，華航身為台灣最大規模的國籍航空公司，肩負國人疏運及代表國家航運聲譽的重任；機師則在專業及技術上，備受社會高度信任，雙方應是一個團隊、彼此尊重，就算有歧見，也應以國人的飛安與旅客的權益，為最最優先的考慮。



林佳龍指出，無論是勞方主張的飛安及權益和制度革新，或是資方考量的公司永續經營，其實都是一體的兩面，雙方的主張歧異不大，追求的目標甚至幾乎相同，只是彼此對手段及溝通模式有不同的看法，理應大有凝聚共識的空間。

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