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再槓盧秀燕！「我是台灣交通部長」林佳龍曝要山手線按程序原因

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍今說自己是台灣的交通部長，而不是某縣市的交通部長。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華、賴文萱／台北報導

山手線吵不停，台中市長盧秀燕要中央出資的戰火繼續延燒，前台中市長、新任交通部長林佳龍今（21）出席交通部新春記者會時再次回應，地方政府有新的主張（指分攤經費的想法），必須按照行政程序來提出，指出自己擔任市長時同樣遵循這樣的作業要點，如今更要遵循，「我是台灣的交通部長，而不是某縣市的交通部長。」

交通部政次王國材表示，102年開始，交通部審查鐵路計畫均依據「鐵路平交道與環境改善建設與週邊土地開發作業要點」，是全國都適用的，目前桃園、嘉義都是如此，如果更改了遊戲規則，其他縣市一定會抗議。

王國材補充，山手線中央負擔363.5億元、地方負擔332.1億元、台鐵負擔13.9億元，會讓地方負擔重點是因為鐵路建設與車站能位地方帶來收益，從都市計畫變更中也能獲的效益，審查要點中才會要求地方分攤。

▲▼林佳龍臉書談山手線。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲林佳龍強調山手線不是只是一條交通線，它是交通建設，必須帶動地方發展。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

對此，林佳龍說，大台中山手線為鐵路山海環線，是長期的目標，事實上也已經在做了，豐原、大慶鐵路高架化路段已經完成，會繼續朝烏日延伸、成功和追分的海線、山線雙軌連結，這是長期願景，同時會配合都市計畫。

他進一步強調，山手線不是只是一條交通線，它是交通建設，必須帶動地方發展，針對地方政府有新的路線主張或是分攤經費的想法，還是得按照行政程序提出，他認為自己以前當台中市長就是遵循這個要點，現在當上交通部長依然，不然只會讓別人覺得他是為了特定縣市的交通部長，而不是台灣的交通部長。

林佳龍19日在受訪時便提到，「退回不等於院會不支持」，澄清只是希望台中市政府就重大變化的地方（意指希望經費由中央負擔）做修正補件，強調「絕對沒有卡盧」、「建設不分顏色」，同時澄清，所謂退件就是針對中央意見做退回修正，包括該補件的補件，若有新的重要改變如中央經費分攤，地方政府就得重新提出報告，然後送交通部審議，如果案子按照原本計畫都沒有重大變動，那就在政院程序繼續處理，澄清這就是一般重要國家建設常見的程序。

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關鍵字：林佳龍,交通部長,盧秀燕,山手線

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