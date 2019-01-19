6位數天價肉包！長榮機長沒吃完「飛上海又帶回」遭罰20萬：忘記丟...

▲長榮一位機長因為攜帶肉包入境，遭裁罰新台幣20萬元。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者曹悅華／台北報導

好貴的1顆肉包！一名長榮航空公司鄭姓機長昨（18）晚從上海飛返高雄小港機場入境時，被檢疫犬聞到手提行李內裝有肉製品，防疫人員打開發現內含1顆約200公克的包子，當場依違反《動物傳染病防治條例》裁罰新台幣20萬元，長榮稍早也證實此事，表明機長是忘記丟而非故意的。

長榮航空表示，鄭姓機長於執勤高雄浦東往返航班飛行任務，因勤務繁忙未食用購自於高雄的肉包及三明治並放置於隨身行李箱，航機返台後亦疏忽未於入境高雄小港機場前丟棄，致使違反檢疫規範，已當場繳交罰款20萬元。

長榮航空同時提到，會加強對組員宣導，避免類似事件再發生，同時會協助機長進行後續的申訴。

▲高雄小港機場防疫犬聞到手提行李內裝有肉製品。（圖／記者吳奕靖翻攝）

農委會主委陳吉仲16日到桃園機場實地勘查後表示，決定在入境空橋出口、移民署證照查驗，及關務署行李檢查等處設置3道關卡。第1道關卡，是由航警局派員針對來自高風險地區（大陸、香港和澳門），在旅客走出空橋登機門處進行宣導，同時100%全面檢查手提行李，第2道防線，則設在移民署證照查驗台前方，查驗櫃檯前會有大型宣導立牌，證照查驗台上方LED跑馬燈宣導防疫訊息，並張貼宣導看板，旅客於排隊等候查驗時都能看到宣導訊息。

最後一道防線設在行李轉盤，及關務署紅綠線通關通道，由於旅客託運行李全數經過X光機檢查，且桃機從9日起也針對來自高風險地區航班，將託運行李集中在特定行李轉盤，讓檢疫犬加強檢查，而無託運行李者，也會增加手提行李攔查比率，而旅客如有攜帶肉品，只要一開始就拿出來丟棄或向防檢局申報檢疫，都不會重罰，另外，松山機場、台中機場、高雄小港機場、台南機場及各港口入境旅客拖運行李及手提行李都同步100%全面檢查。

非洲豬瘟中央災害應變中心應變中心說，旅客違規攜帶肉品傳播非洲豬瘟的風險很高，截至16日止，已自旅客棄置及查獲肉品檢出12例病毒基因陽性案例。若從過去3年發生非洲豬瘟國家攜帶豬肉產品被查獲，第1次就會開罰20萬元，第2次以後100萬元。