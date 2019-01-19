　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6位數天價肉包！長榮機長沒吃完「飛上海又帶回」遭罰20萬：忘記丟...

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲包子示意圖。（圖／翻攝Pixabay）

▲長榮一位機長因為攜帶肉包入境，遭裁罰新台幣20萬元。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者曹悅華／台北報導

好貴的1顆肉包！一名長榮航空公司鄭姓機長昨（18）晚從上海飛返高雄小港機場入境時，被檢疫犬聞到手提行李內裝有肉製品，防疫人員打開發現內含1顆約200公克的包子，當場依違反《動物傳染病防治條例》裁罰新台幣20萬元，長榮稍早也證實此事，表明機長是忘記丟而非故意的。

長榮航空表示，鄭姓機長於執勤高雄浦東往返航班飛行任務，因勤務繁忙未食用購自於高雄的肉包及三明治並放置於隨身行李箱，航機返台後亦疏忽未於入境高雄小港機場前丟棄，致使違反檢疫規範，已當場繳交罰款20萬元。

長榮航空同時提到，會加強對組員宣導，避免類似事件再發生，同時會協助機長進行後續的申訴。

▲高雄小港機場防疫犬僅剩5組執勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄小港機場防疫犬聞到手提行李內裝有肉製品。（圖／記者吳奕靖翻攝）

農委會主委陳吉仲16日到桃園機場實地勘查後表示，決定在入境空橋出口、移民署證照查驗，及關務署行李檢查等處設置3道關卡。第1道關卡，是由航警局派員針對來自高風險地區（大陸、香港和澳門），在旅客走出空橋登機門處進行宣導，同時100%全面檢查手提行李，第2道防線，則設在移民署證照查驗台前方，查驗櫃檯前會有大型宣導立牌，證照查驗台上方LED跑馬燈宣導防疫訊息，並張貼宣導看板，旅客於排隊等候查驗時都能看到宣導訊息。

最後一道防線設在行李轉盤，及關務署紅綠線通關通道，由於旅客託運行李全數經過X光機檢查，且桃機從9日起也針對來自高風險地區航班，將託運行李集中在特定行李轉盤，讓檢疫犬加強檢查，而無託運行李者，也會增加手提行李攔查比率，而旅客如有攜帶肉品，只要一開始就拿出來丟棄或向防檢局申報檢疫，都不會重罰，另外，松山機場、台中機場、高雄小港機場、台南機場及各港口入境旅客拖運行李及手提行李都同步100%全面檢查。

非洲豬瘟中央災害應變中心應變中心說，旅客違規攜帶肉品傳播非洲豬瘟的風險很高，截至16日止，已自旅客棄置及查獲肉品檢出12例病毒基因陽性案例。若從過去3年發生非洲豬瘟國家攜帶豬肉產品被查獲，第1次就會開罰20萬元，第2次以後100萬元。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
天價肉包！長榮機長沒吃完「飛上海又帶回」罰20萬：忘記丟
即／北市驚傳女子墜樓！「碰」巨響倒臥社區花圃旁　居民嚇傻
大學生衝上台熱唱...是李聖經本人！台下驚呆安靜了

關鍵字：長榮,肉包,機長,高雄小港機場,非洲豬瘟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航高層爽加3.5萬薪「基層年終卻變少」　工會號召1/21上街抗議

快訊／房子都在晃！嘉南地區發生規模3.8地震　最大震度嘉義3級

影／山手線吵不停！　林佳龍駁「退件是卡盧」：建設不分顏色

影／臉書3點再撇卡盧！林佳龍否認山手線「政治操作」：台灣優先

春節連假機場「炸了」！航班爆增加防豬瘟　林佳龍喊疏運佈重兵

影／酒測器抽查全不合格！「喝多醉皆顯示0」惹怒消保處：比玩具還爛

快訊／機車頭故障！自強號「整車沒電」卡台北站　南下列車延遲

入冬最強冷氣團週日到！北下探11℃「冷5天＋3天雨」　合歡山有望降雪

過年出國注意！觀光局公布「38家問題旅行社」名單...竟然有它

山手線戰不停！費用全交通部買單　林佳龍反擊：請盧秀燕給新提案

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

李友廷神創作《直到我遇了你》　林宥嘉：很是我的菜

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

華航高層爽加3.5萬薪「基層年終卻變少」　工會號召1/21上街抗議

6位數天價肉包！長榮機長沒吃完「飛上海又帶回」遭罰20萬：忘記丟...

兒虐頻傳！社家署建平台公布各縣市不合格保母、機構

六合夜市吃火鍋噴250元　他上網一查驚「當盤子了」...在地人說正常！

趕孫女下車「沒資格管我疼誰」！知道媳婦生兒…婆婆：過年帶回來

應付爸媽！她徵假男友陪過年「1天1萬元」　吃住全包再加碼：帥的話可以...

坐月子請隊友送襪子！　她秒認出是「小三的」...氣瘋：想借把刀

影／車被撞！可愛妹子留Line給他「想請你吃飯」...網喊母湯：案情不單純

影／又漂來死豬隻！　馬祖無人島豬屍驗出「非洲豬瘟」病毒

月薪32K！他下班未讀訊息惹怒老闆　等領年終走人...嘆：尾牙獎品員工自備

實力派無誤！李佳歡被主持人CUE《身後》當場清唱

從中美貿易戰逆境求生！威宏控股2018全年度營收創新高

中職／想來台灣組球隊　沖繩還沒有死心

禾浩辰玩快艇衝浪脫了！「兇猛胸肌+冰塊盒腹肌」讓人流口水

給我世界最猛的防禦能力！川普宣示建立「太空飛彈防禦系統」

買1抵4的CP值爆炸高！每個女孩化妝包都應該有一支霧面口紅

SBL／又是地貼　璞園強森鼠蹊部拉傷本周全休

網路書店玩10年挑戰　數據撈到強大心理勵志書暢銷不墜

慧眼看天下／為華為公主報復？　北京改判加國毒犯死刑

台南新開火鍋不限時吃到飽！超吸睛甜點分子冰淇淋

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

生活熱門新聞

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出..

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆..

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

工作11年領28K！她「苦讀3..

李婉鈺：館長100萬拿來！館長..

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

機車發不動！公主嗆他不幫「難怪..

丁字褲辣妹神到了！網嚇壞：別轉..

雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照..

四大求財廟靈驗　首富郭台銘有拜

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下..

陪女兒面試　媽：她還小怕她說錯..

高雄幣開放了　實測回饋率超高

更多熱門

相關新聞

馬祖無人島豬屍驗出非洲豬瘟病毒

非洲豬瘟中央災害應變中心今（19日）表示，1月17日連江縣東莒犀牛嶼（無人島）岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經連江縣政府產業發展處派員採樣，送農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗，今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，確認感染非洲豬瘟，另依地理位置研判，該頭豬隻應自大陸漂流過來。

除了肉「蔬菜、水果」也不行帶入境

農委會掛保證：國內沒有非洲豬瘟疫情

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

陸啟動疫苗研發　堵非洲豬瘟蔓延

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

巨大版「樂高車站」現身統一時代

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

正妹教練示範器材！網全被晃歪

工作11年領28K！她「苦讀3年」成郵局榜首

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面