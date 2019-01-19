酒測器抽查全不合格！「喝多醉皆顯示0」惹怒消保處：比玩具還爛

▲行政院消保處這次抽查酒測器，結果全數不合格。（圖／行政院消保處提供）

記者曹悅華／台北報導

每年歲末尾牙及春節期間餐會相關活動甚多，小酌難免，行政院消保處便於去（107）年10月委請工研院量測技術發展中心進行一般用酒測器品質檢測，另經濟部中部辦公室依電器及電子商品標示基準辦理標示查核，結果顯示15件抽查商品在品質檢測和商品標示上皆不合格，對此，消保官王德明怒批「比玩具還爛」，喝多醉皆顯示為0，根本毫無參考價值。

王德明說明，本次查核檢驗結果15件，品質檢測及標示查核15件均不符合規定，包含攜帶式電子酒測器/EX-DBAT、莆洋國際/酒精測試器攜帶型/1130、Drive Safety/雙屏酒精測試儀/GM315、ALC SMART/吹嘴型酒測器/AT6000、ROADTest/酒精濃度測試器/CT0002、專業型酒精測試器/AT010、TANITA/酒氣測量計/EA100NV、精確型可換套管吹氣式酒精測試儀、Drive Safety/高精度吹氣式測酒氣濃度檢測器、吹嘴式酒精測試器/AT165S、ipega/可攜式蘋果安卓二合一手機吹氣式酒精測試儀/PG-9070、傳揚/攜帶型電子式酒測計、酒精測試儀吹氣式、智騁/數字酒精測試儀/AT570、卓邊/呼出氣體數字顯示酒精測試儀/ZM100，其中10件是大陸製，5件則是來路不明。

▲消保官王德明說明檢測結果。（圖／記者曹悅華攝）

王德明補充，這次在品質檢測首要看吹嘴，如果沒有的話檢測時就會漏氣，進行吹的動作旁邊空氣便會進入，然而就算有吹嘴，沒有防逆措施一樣有疑慮，因為會造成前面吹的人有酒精殘留進而影響後面的人，檢測準確度會大幅下降。他說，這次15件裡面通通不符合規定，一點參考值都沒有，甚至有一件商品不管喝多醉去檢測，數據皆顯示0，呼籲消費者在購買時要挑符合國家標準的，且只能當作參考，重點還是「喝酒不開車、開車不喝酒」，千萬別存僥倖心態，想說買了酒測器就可以去挑戰政府執法公權力，反而會害了自己。

▲品質和標示上全都不符合規定。（圖／記者曹悅華攝）

經濟部中部辦公室說明，這次共檢視15件，15件都不合格，不合格態樣最多是沒在上面標示製造年份，會列為108年專案抽查項目，呼籲製造商、進口商要盡到標示的義務跟責任，同時提醒販賣商在購貨的時候，一定要標示完整。

交通部簡任技正提醒，大眾運輸業在所有運輸業者的管理法規都有明確規定，駕駛人是不能酒駕，所以希望民眾在出勤前都要進行酒測，酒測絕對不是在試探底線，自主管理是很重要的。

最後王德明提到，依照《消保法》要求業者限期改善，理論上因為已經都不符合了，會要求下架，如果沒有下架可以罰6萬元以上、150萬元以下罰鍰，且可連續開罰，罰到下架為止，現已對所有業者要求下架。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。