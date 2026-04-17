悍小三翻牆喊「真的很愛他」嗆正宮　簽700萬和解書照樣勾勾纏

▲高雄人夫外遇，正宮找徵信社抓小三逼簽賠償承諾書。（示意圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓人妻抓包丈夫偷吃，怒找徵信社出手「圍人逼簽」鉅額賠償，讓洪姓小三當場簽下高達700萬元的和解書，但洪女事後拒付，還繼續與人夫來往，雙方對簿公堂，法院審理後認為，這份協議是在恐嚇壓力下簽署，認定無效，判洪女只須賠25萬元。

判決指出，楊女早在2024年間就發現丈夫與洪女多次出入汽車旅館，氣得委託徵信社蒐證，還找來7、8名黑衣人助陣，當場將洪女團團包圍，現場有人以流氓口吻撂狠話，揚言「讓你在公司混不下去、身敗名裂」，洪女嚇得當場簽下內容包含200萬元賠償金、外加500萬元違約金的和解書。

沒想到，洪女簽完後不僅一毛未付，還繼續與楊女丈夫保持密切聯絡，讓楊女怒火再起，一狀告上法院，要求依約求償700萬元。

洪女出庭時反控，自己根本沒外遇，當初是被多人包圍威嚇才被迫簽字，該協議不具效力，法官審酌現場情況與證詞後認定，當時確有多名不明人士圍繞，足以讓一般人心生恐懼，該協議違反自由意志，依法應屬無效。

不過，法官也發現洪女事後行徑超囂張，不但沒有與人夫斷聯，甚至還曾深夜翻牆闖入住處，對著屋內敲窗大喊「我真的很愛他」，面對家屬質問還回嗆「大人的世界斷不了」，行徑已明顯侵害婚姻關係，最終法院認定洪女確實侵害楊女配偶權，但考量情節與比例，僅判賠25萬元，全案仍可上訴。