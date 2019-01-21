林佳龍：春節9天效仿大禹治水「過家門不入」　要體驗基層工作環境

▲交通部長林佳龍強調，要做人民的交通部，任何政策要從人民角度出發思考。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部上午舉行108年新春記者會，交通部長林佳龍說，他一周前才剛新生報到，今天就要進行周考，不到一個月就要迎接春節疏運挑戰，但會努力做人民的交通部。被問及春節9天怎麼過，林回說，他要效仿大禹治水過家門不入，請同仁安排到各單位去體驗第一線基層的工作環境，之後要怎麼改善，也會相應的來做。

林佳龍主持交通部新春記者會，他指出，交通部業務範圍非常廣，跟人民生活密切相關，但「施政要讓人民有感」，強調要提供以人為本的交通服務，交通安全也不容許有折扣。

▲交通部舉行新春記者會，全力備戰今年春節9天疏運。（圖／記者賴文萱攝）

今年春節連假長達9天，外界認為國道交通旅次恐會創新高，對此，林佳龍說，國道部分不會去設訂北高幾小時到，因為那只是個平均數，有時候會多，有時候會少，但就希望能比去年更暢順。

林佳龍也強調要善用智慧交通，呼籲民眾能在上路前先掌握好資訊，了解替代道路走法，呼籲大家衡量自己的情形，選擇在適合的時間上路，跟政府一起配合。在特別易壅塞的部分，交通部也透過大數據把易塞時段、路段做規劃，並請公警局預支警力，縮短突發事故的排除。

被問及春節9天連假規劃怎麼過？林佳龍說，他會效仿大禹治水「過家門不入」，請同仁安排到交通部各單位去體驗第一線基層員工的工作環境，包含體驗台鐵司機的工作環境、到桃機及武陵農場替換駕駛的站所視察等等，體驗過如何改善元公環境，他也會相對應的來做。