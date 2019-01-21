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影／幾乎沒位！高鐵春節「熱銷時段」公布　初四到初六爆滿到22點

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▲▼高鐵,高鐵乘客,高鐵搭車,。（圖／記者賴文萱攝）

▲鐵道局今公布高鐵春節訂票狀況。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

春節連假將至，交通部鐵道局今（21）對外說明高鐵疏運措施，目前列車總訂位數為838,642，佔對號座總提供數54.6％，其中已付款為769,253，佔對號座總提供數50.1％，已開票432,252，佔對號座總提供數28.1％，遂因此公布南下、北上熱銷時段，初四到初六9:00到22:00幾乎是爆滿狀況，提醒尚未購票的民眾儘早訂票。

鐵道局表示，南下2月1日14:00以後至22:00以前、2月2日6:00以後至16:00以前、2月3日（小年夜）8:00以後至12:00以前、2月5日（初一）7:00以後至12:00以前、2月6日（初二）6:00以後至15:00以前、2月7日（初三）7:00以後至10:00以前座位有限，北上2月6日（初二）8:00以後至10:00以前、2月7日（初三）14:00到20:00、2月8、9、10日（初四、初五、初六）9:00到22:00座位有限，其餘時段均尚有空位。

▲▼高鐵,板橋高鐵,高鐵板橋站,高鐵人潮,返鄉人潮。（圖／記者賴文萱攝）

▲因應春節假期離峰時段，高鐵推出春節版之早鳥優惠及大學生專案，可多加利用。（圖／記者賴文萱攝）

鐵道局提醒，因應春節假期離峰時段，高鐵推出春節版之早鳥優惠及大學生專案，旅客可選擇適合之車次並享受票價優惠；旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠，此外，疏運期間亦規劃332班次列車適用「大學生優惠」。

鐵道局補充，目前已於1月4日開放旅客可一次預訂購疏運期間之去回程車票，購票方式除高鐵各車站售票窗口及自動售票機外，旅客可多利用24小時服務之網路訂位系統、自動語音訂位系統、超商購取票服務及智慧型手機等，另外放假期間回數票與定期票照常使用並展延效期9天。

鐵道局說明，為落實各項春節疏運準備工作，已嚴格督促台灣高鐵公司，除確保行車安全，強化緊急應變機制、加強車廂清潔維護工作、增派人力做好自由座人潮疏導與管制措施外，並請該公司保持部分機動加開班車能力，做好因應備案，必要時協調鐵、公路給予支援，務必確保春節疏運服務不受影響，期能安全地運送每一位旅客歡喜返家過年及快樂出門旅遊。

▲▼台鐵、高鐵跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲1月31日至2月11日高鐵共計加開482班次。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣高鐵公司自1月31日至2月11日高鐵公司原計畫疏運期間較平日加開465班次，依售票情形為服務旅客需求，已再增開17班次，共計加開482班次。總計疏運期間雙向開行2,155班次（原計畫2,138班次），班次運能較平時提昇25％，每日雙向班次數依疏運之尖離峰日分別提供147～203班次不等，預估2月1日及2月6日（初二）～2月10日（初六）為疏運尖峰，後續將視現場狀況機動臨時加開全車自由座，依時段調整自由座車廂數為3到5節不等，請旅客注意車站廣播及配合車站服勤人員引導月台候車乘車。

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關鍵字：高鐵,春節疏運,訂票,客滿,熱銷車次,連假,鐵道局

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