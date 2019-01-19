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影／山手線吵不停！　林佳龍駁「退件是卡盧」：建設不分顏色

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▲▼林佳龍。（圖／記者曹悅華攝）

▲交通部長林佳龍今再次談到山手線問題。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

交通部長林佳龍昨（18）在受訪時提到，台中山海線（台中鐵路山海環線）遭國發會退回，國發會否認，今（19）林再度回應，「退回不等於院會不支持」，澄清只是希望台中市政府就重大變化的地方（意指希望經費由中央負擔）做修正補件，強調「絕對沒有卡盧」、「建設不分顏色」。

林佳龍說明，所謂退件就是針對中央意見做退回修正，包括該補件的補件，若有新的重要改變如中央經費分攤，地方政府就得重新提出報告，然後送交通部審議，如果案子按照原本計畫都沒有重大變動，那就在政院程序繼續處理，澄清這就是一般重要國家建設常見的程序。

至於外界質疑為何補件的時間點不是在自己擔任台中市長任內，而是盧秀燕上任以後才提出，林佳龍則回應，山手線已經推動10幾年，都是持續進行中，包含胡志強到自己的任內，然後一路到前瞻基礎建設提案，對台中城鄉均衡發展非常重要，而行政程序就是一關一關走，現在已經出交通部，專家可能有不同意見，經過4次審查已取得共識才會報院，強調沒有不同標準，只是立場不同。

▲▼行政院會後記者會 新北市長侯友宜 台中市長盧秀燕 桃園市長鄭文燦聯合受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍強調，絕對沒有「卡盧（盧秀燕）」。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍解釋，交通部的部分就是進行專家各方審查，報院後還要聽各部會意見，這是正常程序，並不是說這個案子政院部不支持，只是說地方政府有重大的變化、新主張，不管是路線或經費分攤，就要按照情況變化回到地方政府再提案，包括報告書等，重新送交通部，那因為程序就是往回走，時間會比較長，那如果先前交通部已經審完的案子送院，那就是進行補充意見、修正，所以並不是說退回是不支持這個方案。

林佳龍最後重申，絕對沒有卡盧，「我們都很期待（山手線）」，台中市政府如果有新想法都可以提出，交通部會全力協助，中央地方合作，建設不分顏色，會一起來推動。

交通部稍早發新聞稿表示，因為本計畫是地方政府爭取的建設，計畫內容的主導權仍在台中市政府，盧市長對於山海線若有新的想法，也需要修改計畫內容後，再重新函報交通部，再由交通部函報行政院，經國發會審查後，行政院方能核定。只是，前瞻建設的軌道建設，是競爭型預算，各縣市都有重大交通建設在爭取。經費有限，時間寶貴，臺中如果要變更提案，也必須考量面臨競爭的不確定性。

山手線業經交通部105.5.17、105.11.9、106.7.5、107.6.12四次嚴格審查會議審查，於最後一次審查會審議通過，即代表審查會獲共識，總經費709.5億元，中央負擔363.5億元、台中市政府負擔332.1億元及台鐵局負擔13.9億元，並於107.11.9函報行政院。

交通部對於地方政府所提報鐵路立體化建設計畫可行性研究之審查程序，分二階段審查，第一階段在交通部審議，第二階段則在行政院審議。本計畫經交通部審議通過函報行政院，經行政院交國發會審議，該會收集行政院主計總處、財政部、工程會、內政部及環保署等各部會意見，建議依各部會意見退回修正，此程序乃常見審議過程。

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關鍵字：山手線,林佳龍,盧秀燕,卡盧,交通部

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