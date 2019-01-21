抗議高層爽加35K薪「自己年終卻打8折」　華航地勤舉自身困境痛訴

▲華航基層員工今在南京東路上華航大樓抗議年終獎金及調薪問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

「高層爽加薪、員工慘兮兮！」華航企業工會今（21）早聚集在南京東路華航大樓前，爭取基層員工拿到更高的年終獎金。工會理事長劉惠宗氣憤表示，在人力縮減的情況下，去（107）年華航營收創新高來到1700億，代表員工非常努力，但資方卻透露「年終會比去年少」，平均打8到9折，地勤代表同樣出席，希望藉此抗議改變下午董事會的決定，爭取基層更高的福利。

▲工會用狀況劇表達對高層加薪的不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

劉惠宗說，今天下午的董事會是基層員工最後的機會，以長榮來說，這次加薪2000元、年終4個月，等於員工可以拿到14到16萬，反觀華航，調薪700，年終最多6萬，相較去年打了8到9折，不僅如此，劉惠宗痛批明明創造高營收的功臣都是這些基層員工，但華航高層今（108）年卻最高可調薪3萬5千元，加薪的理由還是「前年營收亮眼」、「改善低薪」，卻沒想到這兩點對應的對象應該是基層員工而不是年收已經很高的高層。

劉惠宗認為，去年的高營收是所有基層一起努力的，年終獎金應該是平分，而不是按照考績跟官階，若下午董事會結果仍舊不如預期，他表示不排除有更進一步的行動，至於是不是要再次罷工，他說罷工需要一步一步來，需要時間和程序，但年終獎金緩不濟急，還是希望在公司營運一直創新高的情況下，體諒1萬多個員工「一張一張票、一公斤一公斤行李努力」，給予符合期待的年終。

▲蘇沛絃（中）以內勤代表身分舉例一線員工有多辛苦和努力。（圖／記者屠惠剛攝）

華航工會理事同事地勤代表的蘇沛絃痛批，公司完全不正視員工，她舉去年又把關台調成起飛前1小時，在人力縮減的情況下，增加劃位同仁壓力，結果是仍舊準時關台跟讓班機起飛，準點率也沒有變低，「這代表一線人員很努力」，結果卻是得到年終獎金變少的消息，決定站出來，希望華航能正視所有基層付出的辛勞。

空服員工會理事長趙剛則表示，自己做了31年的基層員工，盈收是基層勞工紮紮實實賺來，盈餘就是考驗管理階層的能力，這次營收比往年少，不應該是員工的問題，可是卻把年終獎金變少反應在基層上面，未免太不公平。

▲空服員工會理事長趙剛認為盈餘變少是管理階層問題。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，華航表示，19日再次與工會溝通，將依照團體協約拿出盈餘2成分配，即使去年盈餘沒有前年好，仍會依團協約訂的2成分配，完全依照團協辦理 ，並且有相關調薪方案提報董事會。

華航勞資團協第44條條文指出，華航於營業年度終了結算時，基於激勵員工辛勞，不論是否有盈餘，均應按年度獎金發放辦法發給員工相當於1個月基本薪之獎金。除前項獎金外，於有盈餘的情形之下，華航應另行提撥該年度稅前盈餘20%金額為員工獎金，並再以不得低於可提撥額度3％的金額作為員工紅利。

▲抗議現場狀況。（圖／記者屠惠剛攝）