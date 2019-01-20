盧秀燕出席里守望相助隊誓師　盼讓市民安心過好年

▲盧秀燕出席里守望相助隊誓師大會。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕20日出席台中市里守望相助隊誓師，300位隊員宣示守護家園。盧秀燕除頒發慰勞金即與隊員一一握手致謝外，她也說，隨著年節將近，為期15天的重要節目加強安全維護工作也將展開，希望大家能共同付出守護，讓市民安心過好年。

台中市民政局20日上午在北屯區崇德國中，舉辦「台中市108年里守望相助隊誓師大會」，市長盧秀燕與民政局長吳世瑋、新聞局長吳皇昇一同出席，親自校閱各區里守望相助隊代表，隊員們個個精神抖擻、士氣高昂。市議員賴義鍠、陳政顯及黃健豪等人也到場關心。

▲盧秀燕與里守望相助隊隊員一一握手致意。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕感謝里守望相助隊付出，並與大家合影。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中市全國人口第二大，治安相對複雜，除警方維護治安外，地方守望相助組織也非常重要。大部分的守望相助組織長年在地方維護治安，讓大家能享受安定與幸福的生活。

她表示，藉由誓師大會，她代表市民感謝所有隊員辛勞付出。馬上要過年了，過年是台灣人最重要的節日，必須加強安全維護工作，也特別拜託里守望相助的弟兄們辛苦投入。

盧秀燕說，守望相助隊是做功德的工作，純綷是義務參與，隊員們在各行各業都有自己的工作及生活，卻仍犠牲奉獻付出、並配合警方共同維護台中市的治安，再次感謝大家辛勞付出外，也謝謝里守望相助隊隊員們的眷屬，期盼在大家的共同努力下，一起讓市民能夠過個好年。

中市民政局表示，今年為期15天的「加強重要節日安全維護工作」期間，將從1月28日晚上10時起至2月11日24時止，期勉每位弟兄繼續為台中市的治安貢獻一己之力，並提醒大家執勤時要多注意自身安全，如有突發狀況或可疑分子，應即時通報當地警察機關，共同建構警民防範網絡。

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