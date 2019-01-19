春節連假機場「炸了」！航班爆增加防豬瘟　林佳龍喊疏運佈重兵

▲新交通部長林佳龍出席民航局72周年局慶時提到，今年春節疏運必須「佈重兵」。（圖／民航局提供）

記者曹悅華／台北報導

今（19）是民航局72周年局慶，新任交通部長林佳龍出席致詞時提到，今（108）年春節9天連假中有7天航班超過800班次，比去（107）年增加100班，加上要防堵非洲豬瘟，對春節疏運是很大挑戰，所以必須「佈重兵」，希望桃園機場跟民航局能充分合作，給國人最好的出入境服務。

林佳龍說明，今年春節所有航空業從業人員，除了航空公司增班，還有務求滴水不漏的防疫工作，所以這次春節疏運壓力特別大，他同時喊話，桃機春節期間要停止不重要的工程，以確保疏運的順暢。

林佳龍表示，今年春節疏運要「佈重兵」，桃機與民航局要充分合作、整合，航空業也要完善所有流程，讓所有的細節都發揮最好的效率，在政府組成堅實團隊、航空公司扮演最重要的伙伴下，做好春節疏運，加上人民的配合，把所有環節做好，他有信心，今年春節能提供國人很順暢的服務。

▲今年春節9天連假中有7天航班超過800班次，比去年增加100班次。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外於台灣成功爭取到今年世界飛安高峰會來台舉辦，林佳龍表示相當開心，同時鼓勵國內民航界從業人員積極參與，「民航是台灣走向國際最好的品牌」，相信屆時藉著全球航空界逾400名菁英齊聚一堂時，除了大幅提昇台灣國際能見度，也能一起研討重要飛安課題，為國際飛航安全貢獻心力。

民航局長林國顯則指出，雖然亞太空運市場競爭激烈，但台灣在擁有東亞要衝的地理優勢與民航伙伴兢兢業業努力下，一起交出漂亮的成績單；去年共有17家航空公司陸續開航30條新航線或在原有航線增班，在政府大力推動的新南向政策中，空運更扮演了促進觀光、經貿發展、帶動人貨往來的關鍵角色，去年飛航新南向國家的平均班次，比前（106）年大幅成長7.4％，創下每週612班的歷史新高。

▲民航局長林國顯在72周年局慶上預告，台中機場7個過夜機坪將在2月完工啟用。（圖／民航局提供）

林國顯也預告，近年推動的各項機場建設，今年將陸續完工。首先，台中機場7個過夜機坪將在2月完工啟用；下半年，正緊鑼密鼓進行的高雄機場跑道整建工程，將於9月完工啟用，為南台灣旅客提供更高品質的服務。

另外，林國顯說國家門戶新地標—桃園國際機場新塔台目前已展開系統整合測試、人員訓練等工作，將於12月無縫接軌舊塔臺航管作業，並結合航空城土地取得作業，為桃園國際機場未來20年發展做好準備。

此外，林國顯補充台中機場與高雄機場也都完成了2035年整體規劃，為未來20年的發展預為擘劃，台中機場已可容納1000萬人次、高雄機場以容納1200至1500萬人次進出為目標，在這樣的基礎上做好機場建設。