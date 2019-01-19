入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍　氣象局曝最低將探10度

▲入冬最強冷氣團明天開始襲台！（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

入冬最強冷氣團將報到！氣象局稍早證實這波冷氣團升級成強烈大陸冷氣團，不排除是入冬最強，明（20）開始伴隨鋒面由北到南「超有感急凍」，會一路冷到週三（23），北部甚至下探10度，其他地區也會來到13度，提醒厚外套可以拿出來，以免著涼。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

氣象預報員陳建安表示，明天一早會先有鋒面從北往南掃過台灣地區，為北部、東半部帶來雨勢，隨著冷空氣逐漸南下，北台灣中午過後就會轉涼，跟今天（19）出太陽差很大，白天高溫僅在20度出頭，中南部、花蓮、台東感受到明顯降溫則是入夜以後，白天中南部，尤其南部還在鋒面前方（暖空氣位置），高溫會飆到28度，宜蘭花蓮23到24度，台東26度，入夜後中部變17度、南部18度、北部15到16度、東部17到19度。

陳建安說，這波冷氣團會影響到週三一整天，週四（24）才會逐漸減弱，依照目前狀況，不排除是入冬最強冷氣團，至少會很接近，還有其調整空間，其中以週三最冷，日夜溫差也最大，屬於乾冷，受到冷空氣加輻射冷卻影響，台中以北和東北部10到12度、高雄屏東花蓮台東則是13到15度，都算是非常寒冷。

▲受到鋒面和華南雲系影響，北部、東半部會連下3天雨。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

降雨部分，陳建安說明，明天鋒面到勢必伴隨雨勢，但只在北部和東半部，週一（21）和週二（22）則因華南雲系影響，會轉為濕冷，明顯降雨還是以北部和東半部為主，降雨時間也會比較長，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭這帶雨勢更為明顯，中南部則因雲多，偶爾會下雨；至於這兩天的氣溫，北部12到16度、中部13到20度、南部15到24度、宜蘭13到18度、花蓮台東16到20度。

最後對於民眾關心的降雪，陳建安表示從最新預測來看，明晚有降雪機率，但機率偏低，以週一和週二機率最大，合歡山、玉山等3000公尺以上高山在足夠低溫以及水氣的配合下，就容易下雪，不過還是要視當天狀況而定，並不是百分之百。