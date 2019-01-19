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影／臉書3點再撇卡盧！林佳龍否認山手線「政治操作」：台灣優先

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記者曹悅華／台北報導

林佳龍又發臉書！新任交通部長自15日上任以來，針對交通議題6天內就發了7篇臉書，最新貼文是對近期炒得沸沸揚揚的「山手線案」提出澄清，面對外界質疑他上任後刻意「卡盧」，林否認日前提到「國發會退回補件」是「林部長政治操作」，同時鄭重呼籲「建設不分藍綠，發展不分黨派。台灣優先」，底下網友則多半鼓勵部長，留言「回應速度很快」、「支持」等。

▲▼林佳龍臉書談山手線。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲林佳龍稍早透過臉書談山手線退件爭議。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍臉書全文如下：

大台中山手線（鐵路山海環線）目前的進度是什麼？退回補件？政治操作？許多資訊和說法，應該把大家搞得有點模糊，也有些錯誤資訊流傳，佳龍有責任用最快速度向大家釐清，也麻煩大家幫忙轉傳。

第一，為什麼會有「國發會退回補件」的情形？

這並不代表國發會反對建設、決定不做，而是依照一般行政程序程序，在主政部會審查通過後將重大建設案報行政院後，國發會都會請各部會提供意見，經綜整後再請送件的「交通部」與「地方政府」來補充資料。

是的，如果現任台中市政府，對山手線的規劃意見與過去完全相同，那只要補件，不用重新送計畫報告，案子就會繼續往下走。

第二，那什麼狀況之下，會需要「儘速重新提交新計畫」，否則建設生變？

只要新市府團隊對建設內容、財務計畫等等有不同主張，包含中央地方分擔的經費，甚至要求中央全額補助，這都會是重大變更，因此需要重新提出新的報告來爭取預算。尤其前瞻建設計畫是競爭型、滾動式的預算，不會永久為單一建設項目或特定對象保留。

所以佳龍強烈建議，新市府團隊若希望持續推動山手線、但有不同意見，要加緊腳步修改計畫再送件，交通部當然會全力協助！

第三，「林部長政治操作」真的嗎？

這是我一早看見有媒體的說法，我認為，只要了解過去我們極力推動山手線的原因，便不會有這樣的看法出現。

山手線的構想，我在14年前就提出，其後胡志強前市長也從反對到變成支持，到我過去四年當市長任內提出完整計劃，交通部也召開過四次嚴格的審查會和無數次的討論。我們看見的問題是，台中東西向大眾運輸缺乏，山手線能透過串連既有山線和海線，形成大台中環線，拉近整個台中市山海屯的城鄉距離。這條環線是台中的運輸線、產業線、文化線、生活線，是打通任督二脈、讓台中不分城鄉、區域均衡發展的關鍵。

我要鄭重呼籲，建設不分藍綠，發展不分黨派。台灣優先！

總之，希望一切順利，新市府團隊如果有任何問題，我都很樂意協助跟解答。

▲▼林佳龍。（圖／記者曹悅華攝）

▲林佳龍今早已針對退件一事做說明。（圖／記者曹悅華攝）

林佳龍昨早上在受訪時便提到，「退回不等於院會不支持」，澄清只是希望台中市政府就重大變化的地方（意指希望經費由中央負擔）做修正補件，強調「絕對沒有卡盧」、「建設不分顏色」，同時澄清，所謂退件就是針對中央意見做退回修正，包括該補件的補件，若有新的重要改變如中央經費分攤，地方政府就得重新提出報告，然後送交通部審議，如果案子按照原本計畫都沒有重大變動，那就在政院程序繼續處理，澄清這就是一般重要國家建設常見的程序。
 

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關鍵字：林佳龍,山手線,盧秀燕,台中,臉書

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