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自嘲「字醜」不愛寫書法　盧秀燕：小朋友不要學我

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▲台中市長盧秀燕揮毫寫吉字。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市長盧秀燕揮毫寫吉字，自嘲「字醜」籲小朋友要多練字。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

台中市政府108年迎新揮毫21日於新市政大樓、豐原陽明大樓登場，邀請150位書法名家為民免費寫春聯、畫年畫。台中市長盧秀燕也親寫「吉」字，承諾未來4年一定認真拚經濟，並發送「豬年大發」春聯；另春節小紅包，將於大年初一起於各大宮廟定點發送。

▲台中市長盧秀燕揮毫寫吉字。（圖／記者陳玉攝）

▲▼台中市「豬年大發」春聯、春節「小豬紅包」。

▲台中市長盧秀燕揮毫寫吉字。（圖／記者陳玉攝）

盧秀燕表示，今年「豬年大發」春聯材質具有防水、局部上光等設計，而春節小紅包以客家花布與富貴牡丹花等意象設計；盧也笑稱，小時候父親要她多練書法，但她不愛寫字只愛閱讀，今天要揮毫有點「頭皮發麻」，要小朋友不要學市長，要多練毛筆字。

▲台中市長盧秀燕揮毫寫吉字。（圖／記者陳玉攝）

▲盧秀燕展示「豬年大發」春聯。

媒體提問到香港推銷農產品；盧秀燕表示，不只是農產品，香港華人進出口商會是全世界最大貿易商之一，一年的營業額大概七兆美金，若與全世界各種採購連結上，未來生意會源源不絕。

盧秀燕指出，台中市手工具機、自行車產業等產品也很棒，「持金量多」且價格合理，此次特邀中市府參加年會，更用台中優質茂谷柑作為伴手禮，這就是最好的行銷；未來若搭上線，中市府也會舉辦活動邀請香港、新加坡及兩岸貿易商，請他們把眼光放在台中市，達到「貨出去、錢進來」。

▲台中市長盧秀燕揮毫寫吉字。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市長盧秀燕表示，市長本身出訪行銷台中，更能增加大家對台中的重視。

媒體也問是否有行銷到大陸？盧秀燕說，這段時間都有行銷到大陸去，前幾天也有企業家告知有接到大額訂單，並希望中市府加強在兩岸、新加坡及日本等較具購買能力的地方加強通路。

盧秀燕強調，市長本身出訪、行銷，增加大家對台中的重視，這段時間確實國內外很多地方邀約，但剛上任行程眾多，又逢農曆新年，只能先挑較容易到訪，盡量能當日來回或短時間易往返的地方，目前先以中市府新春活動為重。

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關鍵字：台中,盧秀燕,春聯,紅包,拼經濟

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