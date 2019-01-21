快訊／郵局快捷、包裹郵資不漲了　林佳龍：要考慮對民生的連動性

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政上周才對外宣布，國內包裹、快捷郵件資費將自3月4日起調漲，以合理反映成本。不過，交通部長林佳龍21日上午在交通部新春記者會時宣布，郵資將不調漲，政府機關任何調整不能只想到自己公司，而是要考慮後許可能對民生造成的連動性，要善盡社會責任，當人民的交通部。

林佳龍指出，經過跟郵政公司討論，已決定暫緩郵資調漲，因為郵政經營業績很好，要將成果跟人民分享，尤其未來也要轉型物流公司，在這方面如何擴大未來市佔率以及更高的競爭力，相信郵政公司基於專業評估，這部分可以暫緩，我也非常支持。

▲中華郵政上周才剛宣布3/4起要調漲國內包裹、快捷郵資，不過，在林佳龍的要求下重新檢討，確定暫緩調漲。（圖／記者賴文萱攝）

至於郵資暫緩是否有期限？林佳龍說，沒有期限，因為郵政公司經營業績要分享給社會大眾，另外也希望避免對於物價波動的影響，因為資費跟匯率往往會起到物價帶動的作用，計算郵資時也要計算到對社會民生的連動性。

林佳龍說，暫緩郵資調漲是自己要求郵政重新計算，中華郵政也提出好幾個方案並給出調漲後可能影響的行業、程度及連動性，林稱讚，這是負責任的做法。他強調，政府任何所屬事業單位，都不能只是從公司角度看事情，要從社會大眾出發，就是他一直強調的人本交通，希望以人本服務精神，交通部是人民的交通部，任何政策不是我們做什麼，而是人民感受是什麼。