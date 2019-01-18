台男把不到櫻花妹！台女揭3點原因「愛暴打妻兒」超殘酷　慘輸日韓歐巴

▲每一國男生都有自己優點，別貶低了自己。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

網搜小組／綜合報導

常說與日本、韓國人相比，台灣男人比較溫柔，但有一名網友發問「為什麼櫻花妹不欣賞台男啊？」在PTT一問立刻引來瘋狂討論，一共整理出台男3大缺點，其中網友討論最高的「家暴」，別說日本妹，連許多台灣女生都不了。

一名網友在PTT發問說，看到有篇貼文寫「台男屌打日男」，也常看看台男說「日韓男生打扮很娘」，而且台男又比較溫柔體貼，「雖說台日友好，為什麼櫻花妹不欣賞台男啊？南韓人口也才台灣兩倍，但嫁去韓國的日女是嫁來台灣的好多倍，而且韓男不是也比台男差，為什麼會這樣膩？」

▲要在別的國家找另一半，本來就比較有難度。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

這一發問引來許多網友議論，其中呼聲最高的是近期常上社會版面的「家暴」；網友紛紛留言說，「溫柔體貼？台男不是路上看不爽就互砍 不然就砍父親」、「台男不打扮又大男人，愛幹自己女兒打老婆」、「因為會打老婆小孩，力氣還不大，東南亞病夫」、「醜矮窮肥是還好，是言語暴力很嚴重（鄉民）」。

也有人認為，「沒看新聞嗎？台男不是殺人就是家暴」、「台灣每年家暴外配逾萬件，越南政府都公告不要嫁台灣了」、「大概只剩台灣女生喜歡當沙包囉」、「台男還會性侵外傭、性侵女兒、分屍，怕」、「性侵、猥褻幼童、啃老打爸媽、射X在別人飲料、大眾運輸工具上潑X、分屍、家暴、劈腿、追求不成砍人...族繁不及備載」。

▲網友狂推覺得台灣男人不愛打扮。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

台男3缺點中，除了暴力外，還有二、經濟能力慘輸，「台男又老又窮又肥又暴力，日女又不是蠢蛋」、「台男大多沒在養老婆，而且大男人很多不輸日本」、「因為台男大部分收入被日男屌打」、「一堆廢物台男養不起老婆啊」、「韓國比台灣有錢，韓流文化又行銷亞洲阿」、「日本就算是魯蛇也有20萬日幣以上」、「軟爛媽寶」。

第三、不愛打扮、邋遢，包括「韓男都會花心思穿搭再出門，台男呢？」、「就長得醜又邋遢。路上10個有5個穿的跟乞丐一樣」、「又窮又胖又不會打扮，頭髮不抓衣服不穿搭，帶不出場上不了檯面」、「對很多日本女生來說，大部分台男很土好嗎！」、「台男不注重打扮，沒有美感，只會穿Tshirt配牛仔褲」、「台男路人外貌都輸日本韓國吧，再加上打扮更是輸到不知哪去了」。

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