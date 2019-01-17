自拍神器甩入麻辣鍋！網美拚了…秒伸手狂撈　一出來「整隻變豬腳」崩潰

▲為了美顏手機。也不管燙不燙了！危險動作，請勿模仿。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／綜合報導

吃飯不要玩手機！對岸一名女網友在吃「海底撈」火鍋時狂瘋狂拍照，一時手軟就不小心把美言神器「M8」甩入鍋內，沒有自拍神器會崩潰的她，也不管會不會燙，二話不說直接把手伸進滾燙的火鍋中狂撈，雖然救起了手機，但她的手也跟著燙傷，包紮後猶如豬腳一樣。一系列照片曝光網路，讓網友笑說「這人活該，超療癒啦！」

從瘋傳照片可以看見，美顏神器M8光榮犧牲掉入麻辣湯裡，一名女子立刻把手伸進鍋中搶救，手機成功「上岸」，但粉紅色機身全沾滿辣醬，機身上還黏著食物靜靜地躺在桌上，鏡頭也沾滿了油漬，模樣相當慘烈。

雖然手機成功解救回來，但女子的手傷也被燙傷了；從在最後一張照片可見，女子整隻手掌被紗布包滿，除了小拇指以外，其餘4根手指皆被紗布纏得緊緊的，傷勢似乎頗為嚴重。

▲撿回手機了，但整隻手包成這樣。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，網友紛紛留言笑說，「真的是海底撈了」、「海底撈撈出一隻手機！」、「這料太高檔了」、「手一滑~這一餐真正貴鬆鬆」、「療癒耶」、「厚 ！在拍啊！ 想換新的也不要這樣故意鬆手，假裝沒拿好嘛......」、「有藉口換新的了」。

其實這張照片已在大陸瘋傳已久，最早出現是在2016年，每一年都會被拿出來討論，近日微博再次掀起話題，也傳到台灣的爆系社團裡，超過5000名網友瘋狂討論。

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▼粉紅色機身全染上了麻辣湯，鏡頭都是油漬。（圖／翻攝自微博）