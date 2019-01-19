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肉圓媽首度遭傳訊　「肉身護兒」現身新北檢出庭說明家暴

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▲▼變色版。肉圓媽遞狀提告離婚。（圖／記者林裕豐攝）

▲肉圓媽日前遞狀訴請離婚爭取監護權。（資料照／記者林裕豐攝）

突發中心／新北報導

「肉圓惡爸」的家暴案引發全台公憤後，受害妻「肉圓媽」16日上午遞狀訴請離婚爭監護權後，19日要又度出現在新北地檢署，檢方傳訊她及10歲兒到案說明，經歷2個小時庭訊後隨即離開，一看到媒體就以身軀遮掩兒子躲避鏡頭後離去；據了解2人出庭是補充家暴情形及詳細資料。

林妻16日透過律師發表聲明表示，狠不下心撕裂父子情感，更不樂見私刑發生，「我不是完美母親，大家可以檢討我，但現在我只想保護兒子」，今天過後、未來不再對外發言，交由司法處置，最後呼籲社會可以關注家暴，期許受害者都不要隱忍，勇敢站出來保護自己和家人。

律師代表肉圓媽媽發表聲明提到，影片PO網是希望能夠司法公權力重視，但不樂見私刑發生，今天情況是我們始料未及，身為母親不要讓兒子覺得暴力可以解決問題，從來沒有想說要把私事公開，但各種謠言造成二度傷害。

律師聲明提到，肉圓媽看新聞才知丈夫的薪水13萬，丈夫在每次施暴後就會對小孩非常好，平常都會對他們很溫柔，讓他們有希望、有期待，委屈求全維持一個完整家庭，與丈夫有多次溝通心理諮詢治療，但對方仍堅持不同意、沒有就醫，「自己犯的錯就是沒有狠下心，抱著期待，因此卸下心房，覺得一切有所好轉」。

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關鍵字：肉圓,蘆洲,傳訊,出庭,新北撿,家暴

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