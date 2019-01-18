美國國防情報局：中國正在研發2款「隱形轟炸機」

▲神秘戰機疑似轟-20。（圖／翻攝自中國航空工業集團）



記者林彥臣／綜合報導

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）在2019年1月的一份報告指出，中國正在研發2款隱形轟炸機，，其中一款轟炸機就是中國從來不避諱談論的轟-20（H-20），另一款則會命名為殲轟-XX（JH-XX），解放軍空軍將成為，如果報告準確無誤，殲轟-XX將讓中國成為世界上第一個能夠部署躲避雷達偵蒐的戰鬥轟炸機部隊，並且執行遠程的地面攻擊。

現存於世的隱形戰機，包括美國的F-22、F-35、俄羅斯的Su-57、中國的殲-20和殲-31，這接戰機主要都是執行空對空任務或整合空中戰力對地攻擊。

DIA報告指出，北京預料外國勢力干預台灣局勢，導致解放軍發展出一系列的方法，阻止外國勢力繼續干預，五角大廈在關島的空軍基地是美軍戰機在西太平洋地區作戰的關鍵中轉區，也是中國轟戰機的潛在目標。

DIA報告還指出，中國空軍正在開發新型的中程與遠程隱形轟炸機，以打擊區域甚至是全球的目標，隱形技術將使這些開發中的轟炸機發揮關鍵作用，這可能在2025年開始發揮作戰能力，與現有的轟炸機相比，這些轟炸機還具備額外的能力，並採用許多第五代戰鬥機的技術。