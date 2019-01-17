傳金正恩「農曆年後訪河內」　越南超想主辦二次川金會

▲傳金正恩將訪問越南，時間點落在農曆新年後。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

傳北韓最高領導人金正恩即將出訪越南。多名消息人士透露，越南已經準備好接待金正恩於農曆新年過後蒞臨河內進行國是訪問；另一方面，越南政府與外交官員說，越南很樂意主辦美國總統川普與金正恩的第二次峰會。

路透社報導，一名知情人士透露，金正恩將會於2月4日至8日的農曆新年後，抵達越南進行國是訪問。另一名消息人士也證實金正恩即將訪問越南的消息，但並未說明詳細日程。

美國與北韓雙方本週於華府舉行高層官員會談，商討有關川普與金正恩第二次會晤相關事宜。美國與南韓媒體報導指出，二次川金會將試著達成臨時協議，重振核武談判。

報導指出，共產黨治下的越南，與美國和北韓都保持良好關係，因此普遍被認為是二次川金會最有可能的舉辦地點。1名越南政府官員和2名外交人士向路透社說，越南非常樂意主辦美朝領導人峰會，藉此像外界展現美越關係已經正常化。不過，越南消息人士並未證實，二次川金會是否會在金正恩此次國是訪問期間同步舉行。

越南外交部和美國駐河內大使館均未對此事發表評論；川普1月6日曾在華府像媒體表示，有關二次川金會，美國與北韓雙方「正在協商地點」，且可能在「不久的將來宣布」。

另一方面，包括北韓勞動黨中央副委員長兼統一戰線部長金英哲在內的多名北韓高官，17日被目擊出現在北京機場，據信將前往美國與國務卿蓬佩奧會晤，也可能與川普見面。被問及此事，美國國務院發言人回答，「我們沒有任何會議要宣布」。