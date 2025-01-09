2萬米高空俯瞰讓隱身失效　神雕無人預警機鎖定美B-21

▲神雕無人預警機採雙機身結構。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸在2024年12月不斷向全世界展示軍武的飛速發展，有意釋出2款六代機試飛的驚人消息後，「神雕」無人機也被捕捉到成功升空的身影。這款全球最大的反隱身無人機飛行高度超過2萬米，搭配多種雷達設備，用高空俯視的方式，全方位無死角探測隱身戰機，有評論甚至指出「神雕」將成美軍B-21隱身戰略轟炸機的天敵。

神雕無人機採用雙機身結構，機身25米、翼展50米，可在2萬米高空巡航數十小時。該無人機機身幾乎都是雷達和各種探測設備，包含大型有源相控陣列雷達，甚至更精密的米波雷達，能夠在500公里的範圍內探測到隱身目標，被認為是第一架真正意義的無人預警機。

▼神雕被捕抓到進行試飛。（圖／翻攝自大陸網站）

《騰訊網》軍事專欄作家「軍哥茶話室」分析，與傳統單機身設計不同，神雕的雙機身設計使得它的機翼能更長、更細，不僅增強了該無人機的升阻比，也讓其能夠長時間駐留在空中，為解放軍提供戰略層面的實時空中監控能力。同時神雕的飛行速度最高可達979公里/小時，這樣的數據已幾乎與某些亞音速轟炸機相當。

文章進一步指出，神雕的出現將讓隱身戰機的「隱身」優勢幾乎不存在。眾所皆知，隱身戰機在高空飛行時，通常依靠外形來減少雷達反射面積，但當神雕從2萬米的高度俯瞰時，隱身戰機的機背、座艙、甚至尾翼等部位都會成為雷達反射源，也因此該無人機可以有效發現B-21這樣的隱身轟炸機。

此外，神雕不僅能夠探測到隱身戰機，還能利用其長航時的優勢，在任何空域進行24小時的戰略偵察和監控，還可對導彈、無人機等目標進行預警，為解放軍的防空火力提供支持，從而有效提高空中防禦能力。文章強調，隨著神雕無人預警機的出現，未來空戰將不再是簡單的隱身戰機對抗，而是綜合技術的較量。

▼B-21突襲者戰略轟炸機。（圖／美國空軍）