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台灣真實版《捍衛戰士》！翻過關山俯衝屏東外海　2上尉失事殉職

▲▼空軍三型主力戰機首批女飛行員媒體邀訪,F-5F,老虎二式戰鬥機,彩繪虎斑F-5戰機,中正號戰機,F5,中華民國空軍,台東志航基地,虎II式戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

▲F-5F老虎二式戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的電影《捍衛戰士：獨行俠》全球票房破10億美金，成為2022年上半年票房冠軍，其中他駕駛F-18戰機進行炸射任務的片段，在觀眾心中留下深刻印象，而台灣空軍46中隊（假想敵中隊）在30多年前，也曾操作過一模一樣的科目，但因為訓練內容太危險，早就將該訓練停止，假想敵中隊也在2012年解散。

根據《中時新聞網》報導，前空軍副司令李廷盛指出，空軍最出名的高難度訓練科目，就是46中隊的低空炸射，F-5戰機從台東志航基地起飛後，需自海平面高度爬升，翻過3668公尺高的關山，再俯衝到屏東外海炸射。

李廷盛提到，他在1989年1月27日參加炸射班學員「畢業考」，戰機滾轉並順勢沿著山崖峭壁向下俯衝，藉由地形掩護躲過敵方雷達，他最後終於按下火箭發射電門，2.75吋火箭順利飛向目標，欣喜完成任務後，才得知同組另架飛機失蹤了，編號5390的F-5戰機，劉茂安上尉及46中隊戰術專精班教官吳天柱上尉失事殉職。

▲▼《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯為全體演員設計全面性的飛行訓練。（圖／UIP提供）

▲《捍衛戰士：獨行俠》為全美上半年票房冠軍。（圖／UIP提供）

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》後登上巨星寶座，36年後演出續集《捍衛戰士：獨行俠》，仍讓眾多觀眾感動，其中不乏二刷、三刷的影迷，現已59歲的阿湯哥，不僅演技更加精進，在身材上的維持更是不輸給年輕時的自己。

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