川普即將公布「飛彈防禦報告」　9年來首次官方評估

▲ 川普預計在副總統潘斯、國安顧問波頓等官員的陪同下，於五角大廈親自公布這份報告。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普預計17日公布政府最新的《飛彈防禦系統評估》，這項報告旨在增進美國國安，包括可能部署新一層的太空傳感器，來探測、跟踪敵方導彈。規模方面，這項戰略是前總統雷根「星戰計畫」以來首見。川普預計在副總統潘斯、國安顧問波頓等官員的陪同下，於五角大廈親自公布。

當前北韓和伊朗在生產彈道飛彈上不斷精進，中、俄也製造更精密複雜的巡弋飛彈、短程彈道飛彈，以及超高音速飛行器，可能威脅美軍和和美方盟友的安全。

美軍長期以來一直強調，美國的導彈防禦系統主要是用來因應北韓等擁有更多有限武器的國家。美國情報官員認為，儘管北韓去年停止發射導彈，但依然不斷精進核計劃。據CNN報導，當被問到美國與中、俄的關係，以及擴大防禦是否為採取攻勢的訊號時，美方官員指出，川普和中、俄領導人「關係良好」，而美國飛彈防禦系統具有透明度。

這份報告是美國飛彈防禦政策9年來首次的官方評估，上一次是在歐巴馬時期、2010年時。川普上任第一個月就下令於2017年1月進行評估，但一直被推遲。此外，它原定於2017年底發布，之後也曾被推延至2018年2月。官員表示，這次進行評估是因為「自2010年以來，我們已經看到了對威脅大環境的重大改變。」