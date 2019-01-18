與孟晚舟赴阿根廷開會　任正非：我晚2天出發她就被扣留

▲任正非（右）17日接受大陸媒體訪問時首談孟晚舟事件。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟去年12月在加拿大轉機時被捕，其父親、華為創辦人之一的任正非15日接受外媒訪問時表示「蠻想女兒的」。任正非昨（17）日在接受大陸媒體採訪時則首度打破沉默稱，孟晚舟和他當時是要去阿根廷開會，不過她卻在加拿大轉機時被扣留；他透露示，自己是晚孟晚舟2天出發，她是該會議的主要主持者。

據《新京報》報導，華為創始人兼首席執行官任正非17日在深圳總部接受大陸媒體採訪，打破了多年來對公眾的沉默，回應近期沸沸揚揚的「華為孟晚舟事件」；當記者提及其女兒孟晚舟時，他作出詳細回應。

任正非提到，「孟晚舟和我本來是去阿根廷開同一個會議，而且她還是會議的主要主持者。她是在加拿大轉機，不幸就被扣留了；我晚她兩天才出發的，是從另外的地方轉機的。」

對於孟晚舟案，任正非表示，會透過法律程序來解決這件事情。他也稱，「作為孟晚舟的父親，首先感謝中國政府維護孟晚舟作為中國公民的權益，為她提供了領事保護；我也感謝社會各界人士對孟晚舟所表達的支持、關心和關注」。

任正非透露，他與孟晚舟現在就是打打電話，電話上也僅僅是講講笑話，晚舟也很堅強。現場媒體問及「華為當前主要是什麼困難」，任正非表示，我們覺得除了困難，都是困難，沒有不困難。

任正非的女兒、華為財務長孟晚舟，去年12月初因涉及華為違反美國制裁伊朗禁令在加拿大轉機時被逮，是否會引渡美國受審，備受外界關注。對此，任正非15日面對外媒訪問首次回應孟晚舟被捕事件，他表示很想念女兒，相信此事會有公正的結果。