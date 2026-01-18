殲-35「半成品上艦」？　捨棄設側彈艙「近距格鬥能力差」

▲綠皮殲-35完成2026年首飛任務。（圖／翻攝自微博）

軍武中心／綜合報導

大陸官方在2026年之初秀出量產型殲-35的首次升空影片，暗示著該項目已度過技術驗證，正式進入高速生產和部署的關鍵階段。仔細觀察發現，殲-35已捨棄類似於殲-20的側彈艙設計，讓這款原先被寄予厚望的艦載機被質疑格鬥能力不足，甚至出現「半成品上艦」的批評聲浪。

殲-35是中國第一款專門為航母作戰優化的第五代隱身戰鬥機，確定少了側彈艙的情況下讓其在近距離空戰能力受到最大討論，但有分析認為這項設計選擇反映出對現代空戰型態的重新權衡，甚至是一次「神操作」的決定。

知名軍事自媒體「矚望雲霄」指出，殲-35作為一款中型雙發戰機，機身容積遠小於重型的殲-20，在保證載油量（航程）和雙發推力（動力）的前提下，強行塞入側彈艙，勢必擠壓油箱空間，甚至導致機體過度肥胖增大飛行阻力。

▼殲-20採用側彈艙設計。

在武器運用層面，空戰技術進步也改變對側彈艙的依賴。分析表示，新一代霹靂-10近距離空對空飛彈已具備「發射後鎖定」與大離軸角攻擊能力，使戰機即便將格鬥彈置於主彈艙內，也能在出艙後迅速完成轉向與目標捕捉。而這種能力使腹部彈艙在實戰中的適用性大幅提升，削弱側彈艙在隱身狀態下的必要性。

最後也是最關鍵的主因，在2024年爆發的印巴空戰中已證明，現代戰鬥機的對決，90%以上在超視距階段就已分出勝負。殲-35主彈艙通過折疊彈翼技術能塞入6枚甚至更多霹靂-15超視距導彈，或是4枚霹靂-15加上2枚霹靂-10，完全可以在幾十公里外就把對手清場，文章直言：「誰還會去玩那種刺刀見紅、需要側彈艙配合的近身格鬥？」

分析認為，殲-35加速量產且不帶側彈艙並非技術短板，該型艦載機選擇的是飽和火力+全向導彈的打擊策略，很顯然丟掉側彈沉重的結構負擔，換回的是更長的航程和更具威脅的遠攻效率。

▼在福建艦上準備彈射起飛的殲-35。（圖／翻攝自央視）