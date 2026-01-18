　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

殲-35「半成品上艦」？　捨棄設側彈艙「近距格鬥能力差」

▲殲-35綠皮機完成2026年公開首飛。（圖／翻攝微博）

綠皮殲-35完成2026年首飛任務。（圖／翻攝自微博）

軍武中心／綜合報導

大陸官方在2026年之初秀出量產型殲-35的首次升空影片，暗示著該項目已度過技術驗證，正式進入高速生產和部署的關鍵階段。仔細觀察發現，殲-35已捨棄類似於殲-20的側彈艙設計，讓這款原先被寄予厚望的艦載機被質疑格鬥能力不足，甚至出現「半成品上艦」的批評聲浪。

殲-35是中國第一款專門為航母作戰優化的第五代隱身戰鬥機，確定少了側彈艙的情況下讓其在近距離空戰能力受到最大討論，但有分析認為這項設計選擇反映出對現代空戰型態的重新權衡，甚至是一次「神操作」的決定。

知名軍事自媒體「矚望雲霄」指出，殲-35作為一款中型雙發戰機，機身容積遠小於重型的殲-20，在保證載油量（航程）和雙發推力（動力）的前提下，強行塞入側彈艙，勢必擠壓油箱空間，甚至導致機體過度肥胖增大飛行阻力。

▼殲-20採用側彈艙設計。

▲▼ 中國大陸空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

在武器運用層面，空戰技術進步也改變對側彈艙的依賴。分析表示，新一代霹靂-10近距離空對空飛彈已具備「發射後鎖定」與大離軸角攻擊能力，使戰機即便將格鬥彈置於主彈艙內，也能在出艙後迅速完成轉向與目標捕捉。而這種能力使腹部彈艙在實戰中的適用性大幅提升，削弱側彈艙在隱身狀態下的必要性。

最後也是最關鍵的主因，在2024年爆發的印巴空戰中已證明，現代戰鬥機的對決，90%以上在超視距階段就已分出勝負。殲-35主彈艙通過折疊彈翼技術能塞入6枚甚至更多霹靂-15超視距導彈，或是4枚霹靂-15加上2枚霹靂-10，完全可以在幾十公里外就把對手清場，文章直言：「誰還會去玩那種刺刀見紅、需要側彈艙配合的近身格鬥？」

分析認為，殲-35加速量產且不帶側彈艙並非技術短板，該型艦載機選擇的是飽和火力+全向導彈的打擊策略，很顯然丟掉側彈沉重的結構負擔，換回的是更長的航程和更具威脅的遠攻效率。

▼在福建艦上準備彈射起飛的殲-35。（圖／翻攝自央視）

▲▼殲-35艦載戰鬥機在福建艦電磁彈射起飛。（圖／翻攝央視新聞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的
快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機
中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產
陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

殲-35「半成品上艦」？　捨棄設側彈艙「近距格鬥能力差」

中共無人機闖東沙島領空　張競：國防部未精準說明確實高度

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

殲-35「半成品上艦」？　捨棄設側彈艙「近距格鬥能力差」

中共無人機闖東沙島領空　張競：國防部未精準說明確實高度

孫怡、董子健離婚3年首互動！　轉發貼文喊「我的朋友」網驚呆

隔夜火鍋湯「1隱形毒素」超耐熱！醫：加熱150分鐘也沒用

快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

PLG最長連敗誕生！洋基工程吞7連敗寫紀錄　主帥李逸驊說防守「像沒鉗子螃蟹」

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　醫揭台人1壞習慣養結石

全台唯一「歐風城堡+落羽松林」在嘉義　周末還有下雪美景

陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

租屋修繕問題喬不攏！房東片面解約挨告　租客獲賠「2倍訂金」

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是言論自由問題

東海銀赫吃飯狂飆中文　他自豪：我現在很強

軍武熱門新聞

殲35近距格鬥能力差半成品上艦？

建艦設計缺陷無法順暢運行六代機

174管垂發俄最兇狠戰艦再度啟航

中共無人機闖東沙領空　張競：國防部未說明確實高度

台船用圖卡推廣「潛艦知識科普」

央視洩密重啟殲-20上艦？

美女兵遭炸死　拍下死亡那一刻

陸「蜈蚣版電磁彈射軌道」首曝光！

龍潭戰役！澳紐軍人數「1：25」擊退越共　

歷史上「最致命軍隊」的5個國家

賴總統主持砲訓部落成啟用

南韓「白馬部隊」在越戰姦殺婦女

陸軍司令親自擔任戰車射手

英將派2萬軍人參加冷戰後北約最大規模軍演

更多熱門

相關新聞

美情報曝「伊朗準備攻擊美軍基地」

美情報曝「伊朗準備攻擊美軍基地」

美國國務院波斯語官方帳號日前在社群平台X發文警告稱，已收到情報顯示伊朗正計畫攻擊美國在當地的基地；對此，美方引述總統川普（Donald Trump）的話強硬回擊，若美國資產遭受攻擊，將以「非常強大的武力」應對。伊朗外交部則在17日嚴正否認，反指這是華盛頓當局在挑動地區不安。

伊朗最高領袖認了　證實示威「數千人慘死」

伊朗最高領袖認了　證實示威「數千人慘死」

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

伊朗最高領袖轟川普「應為傷亡負責」

伊朗最高領袖轟川普「應為傷亡負責」

川普公布加薩和平委員會名單　英前相也入列

川普公布加薩和平委員會名單　英前相也入列

關鍵字：

殲-35艦載機側彈艙霹靂-10大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

張菲被拍信義區買甜點！

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面