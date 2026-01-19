　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

引爆「軍營回憶殺」　蘇俊賓元旦升旗插畫另類勞軍迴響意外大

▲蘇俊賓元旦升旗插畫另類勞軍

▲陸軍砲兵第二一指揮部政戰主任尹新豪與心輔官也拜訪蘇俊賓。（圖／蘇俊賓臉書提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓元旦當日，於臉書分享今年龜山升旗典禮時的感動時刻，親手描繪國軍二一砲指部弟兄們合力撐起巨幅國旗的畫面，貼文曝光後引發廣大回響，不僅溫暖人心，也意外牽起一段充滿「軍營回憶殺」的服役交流緣分。

蘇俊賓19日表示，畫作貼文發布後，二一砲指部主動聯繫蘇俊賓，轉達官兵們看到畫作後深受鼓勵，對於辛苦的訓練與表現可以被大家看到，甚至被畫下來覺得很興奮，希望可以獲得蘇俊賓授權讓他們使用這張圖卡，印製給弟兄們留作紀念，而蘇俊賓當下也是毫不遲疑地「秒同意」。

▲蘇俊賓元旦升旗插畫另類勞軍

日前，陸軍砲兵第二一指揮部政戰主任尹新豪與心輔官也親自拜訪蘇俊賓，致贈砲指部服役中的國軍裝備形象紀念品；蘇俊賓則回贈以該畫作製成的兩面小錦旗，象徵彼此珍貴的情誼。

雙方交流過程中，蘇俊賓才意外得知他與尹新豪主任在服役期間所待過的營地高度重疊，僅相差約2年，兩人細數先後待過湖口北測中心橋柴庫、三軍聯訓基地保力營區及龍潭凌雲崗等地，蘇俊賓也笑道，裡頭都是非常辛苦的回憶，也更珍惜與尹主任這段難得的緣分。

▲蘇俊賓元旦升旗插畫另類勞軍

▲蘇俊賓元旦升旗插畫。（圖／蘇俊賓臉書提供）

蘇俊賓隨後把這段趣聞po上網，隨即引發不少網友留言，甚至還有「同梯來相認」，蘇俊賓回應道，往事不堪回首啊，腦海中也浮現下基地野營時同袍那雙讓人從營帳逃出來的臭鞋子的畫面；還有冬天只有冷水，還不能每天洗。也有人直呼「真巧，我也待過湖口42旅，還參加過關渡師三軍聯訓」，回憶當年從中和一路走到恆春的艱辛行軍歷程，笑稱「過程越艱苦，回憶越甜美，挫折容忍力也越強」。整篇貼文也瞬間充滿回憶殺，成為退役弟兄們的當兵佚事交流區。

相關新聞

春節醫療量能大檢視　蘇俊賓提建議

春節醫療量能大檢視　蘇俊賓提建議

行政院會今（15）日召開院會討論「春節醫療量能整備專案」，出席的桃園市副市長蘇俊賓指出，近年春節期間衛福部鼓勵基層診所開業，但效果不彰，年假期間還是有大批民眾赴急診就醫需求，建議可擴大全國性輕重症分流資訊與風險預判納入氣候條件，同時及早啟動因應措施，必要時可啟動縣市區域聯防因應。

平鎮區寒冬送暖活動　深化社區善的循環

平鎮區寒冬送暖活動　深化社區善的循環

首次走出國立台灣博物館　陳澄波特展桃園展出

首次走出國立台灣博物館　陳澄波特展桃園展出

新竹都城隍278年首度蒞臨龍潭　地方信仰交流

新竹都城隍278年首度蒞臨龍潭　地方信仰交流

第二屆「2025橫山書藝雙年展」　開幕　

第二屆「2025橫山書藝雙年展」　開幕　

