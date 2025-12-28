用貨櫃船打「海上人民戰爭」？　配備60垂發的「中達79」火力直逼神盾艦

▲上海滬東中華造船廠碼頭停靠貨櫃改裝船「中達79」。（圖／翻攝自陸網）

軍武中心／台北報導

上海黃浦江滬東中華造船廠碼頭，耶誕節前夕被衛星拍到一艘貨櫃改裝船「中達79」，與4萬噸級兩棲攻擊艦「四川艦」（舷號51）併排停泊，令情報界震驚的是，「中達79」甲板上密布集裝箱，透過模組化方塊，裝備了60單元垂直發射系統與雙波段相位陣列雷達，火力規模直逼神盾艦的三分之二，揭示解放軍為潛在大規模海戰預作可能的準備。

▲1130近迫防衛系統似乎太重，竟然把集裝箱頂部壓到變形了。（圖／翻攝自陸網）

高端核心：四川艦開啟電磁兩棲時代

作為這場「耶誕軍事秀」的主角之一，2024年12月27日正式下水命名的「四川艦」，代表了中國海軍兩棲作戰能力的質變。該艦滿載排水量超過4萬噸，採用獨特的雙艦島設計與全縱通飛行甲板。最受矚目的是，四川艦打破了全球海軍慣例，首度將航空母艦等級的電磁彈射與阻攔技術應用於兩棲攻擊艦上。

根據2025年11月完成的首航試驗數據顯示，四川艦具備搭載固定翼飛機、重型直升機以及「攻擊-11」等高端匿蹤無人機的能力，意味著四川艦不再僅是一艘運送登陸部隊的載具，而是一座具備強大航空支援與無人蜂群指揮能力的「中型航艦」。目前該艦已返回碼頭進行後續調試，預計將成為未來印太地區衝突中，執行遠程兵力投送與奪島作戰的核心母艦。

▲疑似陸盾3000雙波段雷達也上了「中達79」。（圖／翻攝自陸網）

低端利刃：中達79「民船軍用」的暴力美學

然而，真正引發國際軍界討論的，卻是停靠在四川艦身旁的「中達79」。這艘本質為中型民用貨櫃船的載台，被軍方定義為「模組化分散式殺傷測試載台」（Modular Distributed Lethality Test Platform），設計理念核心在於「平戰一體」，透過標準貨櫃模組，將昂貴且製造困難的戰艦系統，「封裝」進造價相對便宜的民船船殼中。

衛星影像與高清照片揭露了令人咋舌的武裝配置：中達79甲板上整齊堆疊的多排貨櫃，實際內嵌了高達60管的850mm大直徑垂直發射單元（VLS）。初步估計，這種配置的火力投射量已超越現役主流的054A/B型護衛艦。

此外，為了強化自衛與獨立作戰能力，船上還配備了兩座具備極高射速的1130型近防砲、四座多功能火箭發射器，以及兩套不同波段的相位陣列雷達與旋轉式主動相控陣雷達。

這種「商用武庫艦」的出現，實現了極致的高產量與低成本，而且中達79完全不隱藏其軍用雷達與近防系統，屬於「輔助巡洋艦」的現代演進。一旦進入戰爭體制，中國擁有全球最強大的造船工業與民用船隊，能在極短時間內將成百上千艘類似貨輪改裝為「海上移動導彈火藥庫」。

戰略思維：高低搭配與模組化分散式殺傷

四川艦與中達79的「雙艦同框」，並非單純的靠泊巧合，而是中國海軍當前建軍邏輯的縮影。這種「高端母艦＋低端導彈平臺」的配套模式，在實戰中具有極高的複雜度：

1、高低搭配與目標飽和：四川艦作為昂貴的高價值目標，其生存性是重中之重。中達79這類廉價平台可充當「隨身護衛」或「火力擴散節點」，在四川艦周圍形成密集的導彈防禦與打擊網。對美日海軍而言，攻擊一艘低價值的改裝貨船可能浪費昂貴的反艦導彈，但不攻擊卻又面臨其數十枚導彈的飽和威脅。

２、分散式殺傷力（Distributed Lethality）：這種概念旨在讓海面上的每一艘船都具備進攻性，使敵方無法透過擊沉少數主力艦就癱瘓整個編隊，屆時，就看交戰雙方，誰能最快利用民用資源補充武裝載台，誰就能控制海洋，而中達79證明了中國具備將「海上人民戰爭」制度化的技術儲備。

美軍搶先：「神盾」垂發系統貨櫃化早上艦測試

值得關注的是，模組化貨櫃武器並非中國專利。美國洛克希德·馬丁公司近年也積極推動Mk 70「有效載荷運輸系統」（PDS），將「神盾」垂發系統貨櫃化，並已在濱海戰鬥艦「薩凡納號」（USS Savannah）上完成實彈測試。

然而，中美兩國在應用規模與戰略方向上存在顯著差異。美軍目前多將其視為增加現役艦艇火力密度的工具；而中國顯然走得更遠，直接將其應用於民用大型船隻的快速戰艦化。中達79展現的60管垂發規模，遠超美軍目前的貨櫃化嘗試，展現了更強烈的「非對稱」對抗色彩。





▲四川艦。（圖／翻攝自央視）

技術儲備：中達79的可能仍處於概念驗證階段

儘管如此，外界仍傾向認為中達79可能仍處於「概念驗證」或「技術儲備」階段，未必會立即進入大規模改裝，但是停靠在四川艦旁邊，展示的信號已足夠明確，亦即中國正試圖透過強大的民營造船工業基礎，打破傳統海權國家以「主力艦數量」計算戰力的遊戲規則，這對駐紮在關島、沖繩乃至於第二島鏈的美軍而言，意味著未來的導彈密度將提升到前所未有的層次。