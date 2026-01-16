　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

用圖卡推廣「潛艦知識科普」　台船：國外柴電潛艦也採多部主機設計

▲▼台船推出「潛艦知識科普」系列內容，期望透過淺顯易懂的圖卡說明，讓各界認識潛艦、支持潛艦國造政策。（台船公司提供）。

▲台船用淺顯圖卡推廣潛艦知識科普。（圖／台船提供）

軍武中心／台北報導

潛艦國造原型艦「海鯤號」目前仍正在海上測試（SAT）階段，台船16日指出，有鑑於國人對潛艦國造的高度關注，即日起推出「潛艦知識科普」系列內容，首日主題為比較水面船艦與潛艦在「動力系統」、「柴油主機」上的不同，期望透過淺顯易懂的圖卡說明，與社會各界對話，以認識潛艦、支持潛艦國造政策。

在「動力系統：水面船艦 VS.潛艦」

台船的圖卡指出，水面船艦航行靠主機，主機（大多用柴油）透過減速齒輪，帶動軸系與俥葉，推動船艦，因此，主機故障時，船艦就失去動力。

至於潛艦航行主要模式則有所不同，潛艦主機（柴油機）主要擔任「發電機」角色，為電瓶充電或提供應急動力，也就是以電瓶提供動力，航行時不啟動主機，以達到靜音降噪與隱匿的需求，分別可透過主機或岸置充電系統對電瓶充電，或是電力管理系統將電瓶電力傳給主馬達，帶動軸系與俥葉，推動潛艦。

▲▼台船推出「潛艦知識科普」系列內容，期望透過淺顯易懂的圖卡說明，讓各界認識潛艦、支持潛艦國造政策。（台船公司提供）。

在「柴油主機：水面船艦VS.潛艦」

除了說明柴油引擎的運作原理、船用柴油主機與其他陸用的柴油引擎的差異外，台船也指出，二戰之後，潛艇用柴油主機一般用來替電池充電，而非直接帶動螺旋槳，因此比較像燃油發電廠，振動也不會直接透過軸系傳到螺槳或外殼；而且現代潛艦為了降噪，多會使用浮筏式地板連接裝備的基座與船體，因此可有兩層的減振裝置，抑制振動。

此外，自從德國於二戰期間發明潛艦的呼吸管後，潛艦柴油主機可在淺水潛航狀態下運轉，透過呼吸管交換氣體，不過受限於潛艇內的空間布置，燃燒廢氣通過的排煙管路，會較為曲折，且排放過程會有所謂「排煙背壓」，也就是位於水面下的排氣出口至大氣之間有較大的壓力損失，所以潛艦柴油主機會比一般船用主機的要求更高，能生產製造的廠商往往也能製造各種陸用柴油機。

▲「海鯤軍艦」今日完成海上浮航測試，後續將實施潛航測試。海鯤號。（圖／台船提供）

▲「海鯤軍艦」海上浮航測試，後續將實施潛航測試。（圖／台船提供）

針對海鯤的設備，本篇內容並提到，台船依據海軍需求規範律定規格尋找合適潛艦的主機廠商，經評選委員會綜合各種條件評比之後決定洽談優先順序，再依各廠商獲得該國輸出許可核准的狀態，以及可配合建造時程供貨等因素來選擇我國自製潛艦原型艦主機廠家。各廠家須提交技術文件證明該機型為潛艦使用主機，可在高背壓的潛航操作環境使用，亦經由原廠接收測試確認功能符合採購規範要求。

內容也強調，考量備援需求，國外柴電潛艦一般不會如水面船隻，只採用一部大功率主機，而是多採用2~4部柴油主機的設計；3部的如以色列海豚級、義大利Sauro級，4部的則有德國209級、巴西的Riachuelo級。我國IDS原型艦裝備的商源有限，主機受限於輸出許可，但也採用多部主機設計，仍可滿足海軍需求規範。

