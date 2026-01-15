無法順暢運行六代機　福建艦設計嚴重缺陷制約戰鬥力

▲福建艦訓練曝光。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

作為全球第一艘擁有電磁彈射器的常規動力航母，福建艦宣布服役後已多次出海訓練，摩拳擦掌為中國海軍提供全新海上戰力。但實際上福建艦的設計仍存在多處弱點，在航空操作能力有限的情況下，無法順暢運行第六代戰機，勢必嚴重制約航母戰鬥力的提升。

綜觀全球軍工發展，一艘航母基本上服役時間可達約40年，依照現今科技發展速度，在2024年正式服役的福建艦，非常有機會面臨更新2代艦載機的狀況。目前福建艦搭載的是第五代戰機殲-35以及第四代半的殲-15T，中國也已陸續曝光正在加緊腳步測試殲-36及殲-50，而這兩款六代機無論在尺寸、動力及噸位上都要比殲-35大出一個量級。

知名軍事評論「海事先鋒」指出，由於福建艦的飛行甲板設計並不優秀，加上不夠強大的航空運作能力，很難滿足未來第六代艦載機運作需求。首先升降機的尺寸約寬15米、長20米，明顯小於美國海軍尼米茲級核動力航母的寬15.9米、長25.9米，一旦換裝六代戰機，勢必從雙機位升降機變成單機位升降機，如此一來2台升降機原先可提供同時升降4架飛機的能力下降至2架，整體出動效率大打折扣。

▼福建艦升降機尺寸太小（黃色框框處），未來恐無法一次提升2架六代戰機，嚴重影響出動效率。（圖／翻攝自大陸網站）

眾所皆知福建艦仍是一艘採取常規動力航母，這也代表著其需要大量的噸位和空間攜帶艦用燃油。分析表示，福建艦設計仍未完全脫離蘇式結構，因此航空燃油儲備也勢必承襲蘇式風格，預估僅有4000多噸，這樣的數據還達不到美軍同樣採常規動力的小鷹級航母5500噸水平。

值得注意的是，第六代戰機的滿油搭載量推估約在8噸左右，代表著福建艦航母在獨立作戰的狀態下，最多能支持艦載機起降400架次左右，面對未來高強度戰場，這樣的數據明顯不夠。

最後在福建艦的飛行甲板及升降機布局也曝光多處缺陷，包含艦島位置不夠靠後，艦島擠占飛機整備最重要的前部三角區最寬處，而在艦島前的三角整備區最寬闊處，也僅有1部升降機配合調度。

分析強調，未來讓福建艦硬上第六代戰機也許可以做到，但是絕對不會達到運轉和操作順暢的程度，要解決這一問題，必須要進行航母平台的換代發展，使用核動力、建造更大和布局更合理的航母。對於福建艦本身而言卻已無法再進行大修改，也造成其在操作第六代戰機的能力有限，將會是該航艦最大弱點和問題。

▼殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機列陣福建艦飛行甲板。（圖／翻攝自新華社）