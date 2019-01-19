F-22 vs. F-35誰才是「天下第一戰機」　兩大戰機優勢比一比

▲F-22與F-35。（圖／達志影像／美聯社／翻攝自洛克希德·馬丁官網）



記者林彥臣／綜合報導

F-22猛禽戰鬥機與 F-35閃電II戰鬥機，誰才是「天下第一戰機」的話題，在全世界軍武迷之間流傳討論許久，美國媒體《國家利益》（The National Interest）也刊登了這則話題，比較F-22與 F-35兩大戰機之間的優勢。

《國家利益》指出，美國空軍的最初計劃是將F-22作為絕對高度空中優勢戰鬥機，而F-35則主要設計為空對地攻擊機，但可以自衛，關鍵點就在於F-35的空中作戰優勢比不上F-22，因為F-35從來就不是當作空優機的設計。

美軍最初的設計，就是把F-22作為取得高度優勢空優機，因此F-22的設計不只具備高度的隱形效果，出色的運動性能和極強的機動性，但是「聯合攻擊戰鬥機計畫」（Joint Strike Fighter Program，JSF）所設計出的戰機特色是具備隱形以及裝備卓越的感測器，但空氣動力學方面的性能，大概只能與F-16或F / A-18大黃蜂相比，隨著F-22的生產線停止在187架之後，JSF型的戰機也就是F-35被迫需要扮演空優機的角色，兩種戰機其實被設計為是互補的角色。

▲美軍F-35A戰鬥機。（圖／翻攝自美國空軍官網）



但是美國的前國防部長倫斯斐（Donald Henry Rumsfeld）與蓋茲（Robert Gates），他們沒有預見大國挑戰者的崛起，打破了對空中優勢的需求，並削減了F-22的購買量，事實上大多數的研究表明，需要381架F-22才能保證美國的空優。

▲圖為日本自衛隊的F-15戰機。（圖／達志影像／美聯社）



短缺迫使美國空軍必須創新，在訓練學校與第一線的飛行員大量使用F-22與同樣為空優機的第四代戰機F-15共同戰術演練，共同出擊的結果讓飛行效率變得更高，所有戰機都能發揮優勢，F-22具備隱形和性能的優勢，F-15則有飛彈攜彈量的優勢跟強大的雷達。

▲F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）



但是隨著F-15可能即將退役，F-35將不得不加強，F-35在隱形和感測器的優勢，能夠在大規模交戰期間，填補F-22起飛之間的空檔，F-35沒有F-22的絕對速度與高度，但是有優異的隱形與感測器，它確實能提供對抗非隱形戰機的良好能力，空軍將計畫把Link-16安裝到F-22，以實現F-22與F-35之間的通聯。

未來幾十年，F-22與F-35還有PCA戰鬥機（Penetrating Counter Air穿透防空反擊作戰）會共同發揮作用，但是F-35並不是F-22替補。