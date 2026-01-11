不滿殲-35滯空時間太短　央視洩密重啟殲-20上艦？

▲央視公開大陸正在研發下一代電磁彈射裝備，在彈射器的盡頭出現一架殲-20模型。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

隨著福建艦的正式入列到公開首次演訓，殲-35艦載戰鬥機被視為中國航母上首屈一指的明星裝備，但《央視》最新的報導似乎透露中國海軍對該型艦載機仍不滿意。公開的畫面中曝光大陸正在研發下一代電磁彈射裝備，在彈射器的盡頭竟出現一架殲-20模型，讓「殲-20上艦」的話題再次獲得重視。

殲-35被定位為第五代艦載隱身戰鬥機，放眼全球目前僅有美軍F-35C戰鬥機屬於同一世代的艦載隱身戰鬥機，但實際和美國F-35C甚至美國的航母艦隊相比，以殲-35為主力艦載機的中國航母艦隊，似乎並沒有多大的優勢可言，甚至還有一定的隱患和風險。

知名軍事自媒體「海事先鋒」撰文分析，殲-35在推力、航程與滯空時間等指標上，仍與海軍對遠程制空與持續巡弋任務的需求存在落差。根據專業軍事專家推算，殲-35在抵達距離航母900公里左右的位置時，僅有7分鐘的作戰時間預留，反觀殲-20則可以在距離航母900公里的位置上作戰將近1個小時。而在距離航母600公里處，殲-35可以留空45分鐘時間，殲-20則可留空1小時26分鐘左右。

▼在福建艦彈射起飛的殲-35。（圖／翻攝自新華社）

文章強調，由於航母艦載機大多數情況下是執行快速應急攔截的任務，基本都是在預警機或者其他哨戒軍艦發現敵機、敵艦後才升空攔截，而在日常任務中，如果沒有發現敵人飛機、軍艦的蹤跡，則是由CAP小隊（Combat Air Patrol， 戰鬥空中巡邏隊）所屬的艦載戰鬥機執行巡邏和警戒任務。在這兩個任務中，第一個任務需要以高速抵達空中或者海上交戰位置，實施攔截作戰，第二個任務則需要艦載機有足夠長的滯空時間，來維持足夠久的空中巡邏時間。

無論是執行哪一個任務，殲-35明顯能力都不如殲-20，更重要的是，這樣的性能劣勢會在戰場上發展為戰局對抗中的不利局面，也因此在超級大國級別的對抗中，重型高速艦載機幾乎是必備的武器。分析直指，目前中國海軍的福建艦航母上，沒有第5代或者更強的隱身重型艦載機，殲-35雖然性能強，但不夠快、飛的不夠遠也不夠久，而殲-15雖是重型戰鬥機，夠快也飛的夠久、夠遠，但是卻無法隱身，空戰性能有限。

這次央視的畫面似乎也反映了中國海軍的疑慮，「海事先鋒」認為，目前最好的解決辦法就是殲-20上艦，不過此舉也只能應對當前的威脅，未來10年內，美國海軍勢必推出第六代艦載機。因此與其在殲-20的基礎上改出一種重型隱身艦載機，不如在第六代戰鬥機發展的同時，就展開第六代艦載機的研發工作，實現同步交付才是最好的辦法。

▼殲-20。（圖／CFP）