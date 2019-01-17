弗氏海豚擱淺　宜蘭海巡尖兵即刻救援



▲▼1隻身長約1點86公尺、重約150公斤的「弗氏海豚」，16日下午，被民眾發現擱淺在宜蘭頭城鎮蕃薯寮岸際。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

1隻身長約1點86公尺、重約150公斤的「弗氏海豚」，16日下午，被民眾發現擱淺在宜蘭頭城鎮蕃薯寮岸際，岸巡人員趕往救援時，發現鯨豚已無生命跡象，因無明顯外傷，無法確認死亡原因。

第一岸巡隊說，16日，該隊大里安檢所接獲民眾通報，於蕃薯寮岸際發現1隻擱淺鯨豚，隨即派遣機動兵力前往協處，同時通報中華鯨豚協會共同協處。

當大里安檢所人員攜帶救援及蒐證器材抵達現場，鯨豚已無生命跡象，岸巡人員合力將死亡鯨豚打撈至岸邊避免再次捲入海中，並於現場實施管制。

後來中華鯨豚協會人員抵達現場，經初步判定鯨豚品種為「弗氏海豚」，身長約1.86公尺、體重約150公斤，因無明顯外傷故無法確認死亡原因，在海巡人員的協助下，將豚體載運至蜜月灣沙灘實施掩埋。

第一岸巡隊，指出，海巡署負責查緝走私、非法入出國、救生救難及海洋環保育等任務，於1月份陸續在轄區壯圍沙灘、大福沙灘、東澳沙灘等地點發現受傷或死亡海龜共計5隻，立即妥適處理並通報相關單位前來救助；而民眾如有發現相關事件時，可撥打海巡「118」報案專線，將以最快的速度派員到場處理，共同為海洋生態保育盡一份心力。