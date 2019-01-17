影／虐童堂姊交往百日就結婚　和老公到處吃喝臉書狂曬恩愛

▲虐童小媽媽堂姐臉書充滿四處遊玩的照片。（圖／翻攝臉書）

地方中心／台南報導

台南虐死案引起公憤，17歲狠母遭移送少年法庭裁定收容，而聯手施暴的堂姊、堂姊夫及李姓男友人凌晨聲押獲准。女童外婆對外指控，小媽媽的堂姐是這次案件的主要元凶，此話一出，網友搜出堂姐臉書，發現堂姐與堂姐夫交往100天就結婚，甚至還PO出超音波照片宣告已懷孕，讓不少網友怒罵「你不配當媽！」

▲虐童小媽媽堂姐曬出婚紗照。（圖／翻攝臉書）

事件爆發後，女童外婆指控，小媽媽堂姐才是虐童主謀，堂姐脾氣暴躁，稍有不順就會大發雷霆，小媽媽住進堂姐家後，還遭到她限制行動，如今竟還因為小孩哭鬧不耐煩，活活將小孩打死，令人痛心不已。

此話一出，堂姐隨即被網友肉搜，臉書、IG遭到大量洗版，有網友發現，堂姐與堂姐夫的交往進度是以超音速的速度進展，2018年6月初交往，7月中就PO出懷孕超音波照片，交往100天就登記結婚，還發文寫道「老公，叫這聲老公，真的踏實許多了。現在，你真的是我真正的老公了，未來還請你多多指教包容，我一定會努力的做個好妻子。我愛你！老公，未來多指教了」。

▲虐童小媽媽堂姐交往百日就結婚。（圖／翻攝臉書）

臉書的其他貼文充滿了堂姐及堂姐夫到處遊玩、曬恩愛的照片，網友看了紛紛留言怒罵「進牢再喊老公啊！」、「你活著浪費生命！不要在害死一個小生命了！」、「你不怕你的小孩出世會遭到世人唾棄嗎？拜託不要在殘害生命了好嗎？不能為自己積點功德也為自己積點陰德」、「人醜沒關係，重點心這麼壞腦子又破，沒救了」。

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