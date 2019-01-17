高雄市議會首次市政報告　韓國瑜：20天市長像是當20個月　

▲高雄市長韓國瑜首度議會總質詢 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜首次在市議會「市政報告」，一開口就表示自己雖然才當了20天的市長，不過感覺就像是當了20個月的市長，韓國瑜強調只要對大多數的市民有利，希望各位議員能夠協助「政躬人和」，期盼未來四年之內，能夠跟高雄市議會嚴格監督下，能夠一條心。

韓國瑜強調為了高雄市未來絕對會努力，希望各個議員有顆無私的心，能夠一起為高雄市民來一起打拼，韓國瑜的初次施政報告大約利用5分鐘的時間跟高雄市議會的議員們來說明解釋。