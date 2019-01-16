巴拉刈農藥2月1日起禁用　宜蘭縣政府宣導

▲因2019年2月1日起禁止使用、販售劇毒農藥巴拉刈，宜蘭縣政府請農友們勿以身試法。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

為降低劇毒農藥使用風險，防檢局已公告自2019年2月1日起禁止使用、販售劇毒農藥巴拉刈，又依農藥管理法規定，販售或意圖販售禁用農藥者，處6個月以上5年以下有期徒刑，併科罰鍰新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰；使用禁藥者，處新台幣1萬5千元以上15萬元以下罰鍰，因此宜蘭縣政府請農友及販售業者切勿以身試法，並配合農藥製造商辦理回收。

宜蘭縣政府表示，巴拉刈為非選擇性接觸型除草劑，因其速效、用途廣及不易殘留之特性，長期以來都是國內使用量極大的農藥。但其毒性甚高且中毒後無解藥，常發生誤食或作為自殺工具，造成憾事。而在公告禁用巴拉刈，應可有效減少誤食農藥而死亡的狀況，也可維護使用者的生命安全。

宜蘭縣政府指出，目前巴拉刈使用範圍包括豆類、柑橘、茶、甘蔗、水稻（耕犁前及休閒期）及非耕地農地之雜草管理，皆有許多替代藥劑可供使用，請農友依推薦用藥進行田間管理。如有相關問題可洽該府農業處或花蓮區農業改良場諮詢，或自行至「植物保護資訊系統」(https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/)參閱。